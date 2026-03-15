Mais bombardeios e eventos esportivos cancelados marcam 17º dia de Guerra com o Irã

A guerra envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos ganhou novos capítulos neste fim de semana, com ataques de drones, acusações diretas entre governos e aumento da tensão em torno do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de petróleo.

O conflito, que já está no 16º dia, afeta não só o petróleo, como também eventos esportivos, que estão sendo cancelados frente à duração da hostilidade na região.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou ter “muitas provas” de que bases dos Estados Unidos no Oriente Médio foram usadas para atacar o território iraniano. Segundo ele, mísseis teriam sido lançados a partir dos Emirados Árabes Unidos contra a ilha de Kharg, um dos principais centros petrolíferos do país.

Em entrevista ao veículo árabe Al-Araby Al-Jadeed, o chanceler fez um alerta sobre a continuidade do conflito. “Esta guerra terminará quando tivermos a certeza de que não se repetirá e de que serão pagas reparações”, disse. Araghchi também afirmou que o país já enfrentou situação semelhante no passado, quando, segundo ele, ataques israelenses foram seguidos por novas ofensivas após reorganização das forças adversárias.

Do lado militar, o Exército iraniano declarou ter lançado drones contra uma importante unidade policial e um centro de comunicações via satélite em Israel.

Ao mesmo tempo, Israel afirmou ter realizado uma nova onda de ataques “em grande escala” no oeste do Irã. Segundo o Exército israelense, as ofensivas fazem parte da operação militar conduzida em conjunto com os Estados Unidos, que já chega ao 16º dia.

O conflito também se espalha pela região. A Arábia Saudita informou ter destruído dez drones em seu território, enquanto os Emirados Árabes Unidos disseram ter interceptado drones e mísseis disparados contra o país.

Explosões também foram registradas em Manama, capital do Bahrein, segundo jornalistas da agência AFP que estavam na cidade.

Ameaça ao estreito de Ormuz

A tensão internacional aumentou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que outros países deveriam ajudar a proteger o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, passagem estratégica por onde circula cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo.

Trump citou China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido como países que poderiam contribuir com navios militares para garantir a segurança da rota energética.

O pedido provocou reações internacionais. O ministro britânico de Energia, Ed Miliband, afirmou que a prioridade deveria ser reduzir as tensões na região.

Já a Coreia do Sul declarou que está “analisando de perto” a possibilidade de enviar embarcações para a área. No Japão, o assessor político da primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou que a hipótese não está descartada do ponto de vista legal, mas exige cautela.

Orçamento militar e ameaças

Em meio à escalada do conflito, o governo israelense aprovou um pacote emergencial de 827 milhões de dólares para reforçar compras militares.

No Irã, as autoridades também intensificaram medidas internas. Pelo menos 20 pessoas foram presas na província do Azerbaijão Ocidental, acusadas de transmitir informações militares ao que o governo iraniano chama de “inimigo sionista”.

A Guarda Revolucionária iraniana também elevou o tom contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Em comunicado divulgado em seu site oficial, a organização afirmou que pretende “perseguir e matar” o líder israelense.

Efeitos na região e no esporte

A instabilidade no Oriente Médio já começa a afetar outras áreas além da segurança. A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) anunciou o cancelamento dos Grandes Prêmios de Fórmula 1 do Bahrein e da Arábia Saudita por causa da guerra. Já a Uefa anunciou o cancelamento da 'Finalíssima' entre Espanha e Argentina, disputa que reúne os últimos vencedores da Copa América e da Eurocopa que aconteceria no Catar no próximo dia 27.

No Iraque, autoridades também expressaram preocupação com ataques de drones próximos ao aeroporto de Bagdá. A região abriga uma prisão de alta segurança onde estão detidos suspeitos de ligação com o grupo Estado Islâmico.

Enquanto isso, o governo iraniano pediu que outros países evitem ações que ampliem o conflito.

A guerra começou após um ataque do Hezbollah contra Israel em 2 de março e desde então se transformou em um confronto regional envolvendo múltiplos países e interesses estratégicos — especialmente ligados à segurança energética global.

(Com AFP)