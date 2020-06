Maioria dos americanos simpatiza com protestos, revela pesquisa

NOVA YORK – A maioria dos norte-americanos simpatiza com os protestos que acontecem no país por causa da morte de George Floyd, homem negro sob custódia da polícia e reprova a resposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump aos distúrbios, segundo pesquisa Reuters/Ipsos publicada nesta terça-feira.

As manifestações, algumas das quais se tornaram violentas, começaram na semana passada após um policial de Minneapolis ter sido filmado se ajoelhando sobre o pescoço de George Floyd por quase nove minutos, mesmo depois que Floyd parecia já ter perdido a consciência. O policial foi acusado de assassinato.

A pesquisa conduzida entre segunda e terça-feira concluiu que 64% dos adultos norte-americanos tinham simpatia pelas pessoas que estavam protestando, enquanto 27% disseram que não e 9% não tinham certeza.

A pesquisa sublinha os riscos políticos para Trump, que adotou uma postura linha dura em relação aos protestos e ameaçou enviar tropas militares para reprimir manifestações violentas. O presidente republicano enfrentará o democrata Joe Biden nas eleições de novembro.

Mais de 55% dos norte-americanos dizem reprovar a condução de Trump nos protestos, incluindo 40% que disseram reprovar “fortemente”, enquanto apenas um terço disse que aprovou — menos do que sua aprovação no cargo, de 39%, mostrou o estudo.

Outra pesquisa Reuters/Ipsos concluiu que a liderança de Biden entre eleitores registrados cresceu para 10 pontos percentuais – a maior margem desde que o ex-vice-presidente se tornou virtual candidato democrata à Presidência em abril.

Duas vezes mais eleitores independentes disseram desaprovar a resposta de Trump aos distúrbios. Entre os republicanos, 67% disseram aprovar a maneira com a qual ele tem respondido, número significativamente mais baixo do que os 82% que aprovam seu desempenho no cargo de maneira geral.

A maioria tanto dos republicanos quanto dos democratas disseram apoiar protestos pacíficos, mas que danos à propriedades prejudicam a causa dos manifestantes.

Mesmo nas áreas suburbanas não afetadas pelas manifestações, a maioria das pessoas expressou apoio. Um pouco mais da metade dos residentes das áreas rurais disseram tem simpatia pelos manifestantes.

Entre os eleitores registrados, 47% disseram que planejam apoiar Biden nas eleições do dia 3 de novembro, comparados com 37% que preferem Trump.

A pesquisa da Reuters/Ipsos sobre os protestos foi conduzida online por todos os EUA e reuniu respostas de 1.004 adultos. O estudo tem um intervalo de credibilidade – uma medida de precisão – de mais ou menos 4 pontos percentuais.

A outra pesquisa feita no mesmo período e relacionada ao desempenho geral de Trump no cargo e nas eleições de 2020 reuniu respostas de 1.113 adultos do país e tem um intervalo de credibilidade de mais ou menos 3 pontos percentuais.