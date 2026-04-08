Maior escada rolante ao ar livre do mundo começa a operar na China; veja fotos

A China colocou em operação o que é considerado o sistema de escadas rolantes ao ar livre mais longo do mundo. O projeto, batizado de “Deusa”, fica em Wushan, na região montanhosa de Chongqing, às margens do rio Yangtze.

O trajeto tem quase 1 km de extensão, reúne mais de 20 escadas rolantes e elevadores e leva cerca de 21 minutos para ser percorrido.

“Até onde sei, não há projetos semelhantes em todo o país, que superem ou se igualem ao nosso”, disse Huang Wei, chefe da equipe de design, ao jornal britânico Financial Times. “É o primeiro do tipo”, afirmou.

O projeto levou quatro anos para ser concluído e foi inaugurado em fevereiro deste ano. Segundo Huang, a construção enfrentou desafios como a necessidade de evitar tubulações subterrâneas e a instalação suspensa sobre ruas.

Chongqing tem histórico de projetos de engenharia que desafiam a geografia local. A cidade abriga, por exemplo, uma das maiores escadas rolantes únicas da Ásia, com 112 metros, construída nos anos 1990.

Milhares de passageiros por dia

Atualmente, cerca de 9 mil pessoas utilizam o sistema todos os dias. O acesso custa 3 yuans (R$ 2,24) por hora de uso em um único sentido.

Antes da instalação, o trajeto podia levar até uma hora de carro em horários de pico. Agora, o percurso pode ser feito integralmente pelo sistema.

Durante o último Festival da Primavera, em fevereiro, cerca de 450 mil pessoas passaram pela estrutura, segundo autoridades locais.

As escadas rolantes foram produzidas pela empresa suíça Schindler, em uma fábrica ao norte de Xangai, e transportadas por caminhão até o local.

A companhia já forneceu 1.400 escadas rolantes para o sistema de metrô de Chongqing, cidade conhecida por integrar esse tipo de estrutura ao cotidiano urbano.