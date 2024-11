Magnata vietnamita terá que pagar US$ 11 bi se quiser fugir de pena de morte

Promotores vietnamitas disseram à magnata do ramo imobiliário, Truong My Lan, que ela deve pagar cerca de US$ 11 bilhões se quiser evitar a execução por injeção letal.

Lan, de 68 anos, foi condenada à morte após em abril por desviar US$ 12,3 bilhões do Saigon Commercial Bank. Ela também foi considerada culpada de subornar funcionários do governo e violar as regras de empréstimos bancários.

Segundo a Bloomberg. até o momento, promotores foram contra a mudança de pena, a menos que ela encontre uma maneira de devolver uma parte significativa dos 415,7 trilhões de dongs (US$ 16,4 bilhões) desviados. "Estamos tentando ajudá-la a evitar a pena de morte", disse o advogado de Lan, Giang Hong Thanh. "Há um grupo de investidores estrangeiros que concordou em emprestar US$ 400 milhões a Lan e eles estão trabalhando nos documentos necessários para enviar o dinheiro", disse ele.

Esse é um dos vários investimentos ou empréstimos potenciais que sua equipe jurídica diz estar em andamento para ajudar Lan a quitar algumas de suas dívidas. Thanh disse que acredita que Lan pode cumprir o requisito de pagamento para evitar a pena de morte. De acordo com a lei do tribunal vietnamita, se Lan puder devolver três quartos dos ativos desviados, o júri pode considerar uma redução em sua sentença.

Os julgamentos da magnata do mercado imobiliário chamaram a atenção mundial devido ao rigor da sentença.

Magnata chocada

No início deste mês, Lan pareceu chocada quando os promotores propuseram que a sentença de morte permanecesse. Ela disse que estava psicologicamente perturbada pela decisão.

Em um segundo julgamento em outubro, ela foi condenada à prisão perpétua após ser considerada culpada de transportar ilegalmente cerca de US$ 4,5 bilhões por fronteiras internacionais, lavar cerca de US$ 17,5 bilhões em ativos roubados do Saigon Commercial Bank e apropriar-se indevidamente de cerca de US$ 1,2 bilhão de investidores por meio de emissões de títulos.

Tolerância zero

De acordo com a Bloomberg, o governo vietnamita tenta passar a imagem de "tolerância zero" contra crimes de corrupção.

No exemplo mais recente, medidas disciplinares foram tomadas contra figuras políticas conhecidas, incluindo o ex-presidente do parlamento, Vuong Dinh Hue, que recebeu uma advertência oficial por violar regulamentos anticorrupção. É a primeira vez que um dos detentores dos quatro principais cargos políticos do país é publicamente punido dessa forma.