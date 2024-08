Maduro será imputado 'por banho de sangue' na Venezuela, diz chefe da OEA

O secretário da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, adiantou nesta quarta-feira, 31, que vai apresentar acusações perante a Corte Penal Internacional, com sede em Haia, para que impute e emita uma ordem de prisão contra Nicolás Maduro pelo "banho de sangue" na Venezuela, onde pelo menos 11 civis e um militar morreram em protestos por sua reeleição.

"Maduro prometeu um banho de sangue (...) e está cumprindo. É o momento de apresentar acusações e uma ordem de captura por parte da Corte Penal Internacional contra os principais responsáveis, incluindo Maduro", escreveu o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos no X.

Também nas redes sociais, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, convocou na quarta-feira os apoiadores a "mobilizar" após o presidente Nicolás Maduro prometer manter o poder após uma vitória eleitoral amplamente contestada.

Venezolanos, Tenemos años luchando para unir a nuestro país alrededor de valores comunes en un movimiento cívico de redención para la libertad. LO LOGRAMOS. Tenemos meses construyendo una plataforma robusta para la defensa del voto que pudiera demostrar incuestionablemente… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 1, 2024

Nesta quarta-feira, o subsecretário de Estado dos EUA para o Hemisfério Ocidental, Brian Nichols,

afirmou que o candidato oposicionista na Venezuela, Edmundo González, recebeu mais votos do que o presidente, Nicolás Maduro, na eleição ocorrida no domingo, com base em atas divulgadas pela oposição. A declaração foi a mais contundente vinda de uma autoridade de Washington, e deve colocar ainda mais pressão sobre as autoridades venezuelanas, que declararam Maduro o vencedor.

"Está claro que Edmundo González Urrutia derrotou Nicolás Maduro por milhões de votos", disse Nichols, durante reunião na Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington.

No discurso, o diplomata, o principal do governo de Joe Biden para a América Latina e Caribe, considerou válidas as atas divulgadas pela oposição desde domingo, que apontam para uma diferença considerável a favor de González. O números têm sido divulgados pela internet, apesar das tentativas de bloqueio organizadas pelo regime. O Brasil afirmou que não aceitará contagens paralelas.

"A tabulação destes resultados detalhados mostra claramente uma verdade irrefutável: Edmundo Gónzalez Urrutia venceu com 67% desses votos, em comparação com 30% de Maduro", disse o Nichols, citando números divulgados pelos oposicionistas. "E simplesmente não há votos suficientes nos restantes registos de recontagem para superar tal diferença".

O diplomata não sinalizou se a aceitação das atas divulgadas pela oposição é um prelúdio para um eventual reconhecimento de González como presidente eleito, ou se o Departamento de Estado e a Casa Branca poderão adotar outras formas de pressão contra Caracas, incluindo sanções.