Maduro rejeita comentários sobre novas eleições na Venezuela, propostas pelo Brasil

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, rejeitou nesta quinta-feira, 15, a proposta sobre refazer as eleições no país, seguindo os comentários dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Joe Biden, dos Estados Unidos, sobre os resultados contestados do pleito realizado em julho.

“Rejeito absolutamente que os Estados Unidos estejam tentando se tornar a autoridade eleitoral da Venezuela”, disse Maduro na televisão estatal da Venezuela. “Biden deu uma opinião intervencionista sobre as questões internas da Venezuela. Meia hora depois eles a desmentiram”, ele acrescentou.