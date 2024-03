Maduro classifica partido de líder da oposição na Venezuela como 'terrorista'

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou nesta terça-feira o partido Vem Venezuela, da líder da oposição, María Corina Machado, como “terrorista”. Favorita nas pesquisas para as eleições do próximo dia 28 de julho – nas quais Maduro busca reeleição –, María Corina foi impedida de concorrer.

A professora universitária Corina Yoris, que iria substituir a candidatura da líder, também teve sua inscrição vetada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

"Estão me perseguindo para tentar atentar contra minha vida, como foi demonstrado ontem com a captura dos indivíduos do movimento terrorista chamado Vem Venezuela", disse Maduro numa transmissão na televisão estatal. "Será Vem Terrorista", continuou ele.

Tentativa de assassinato?

Na segunda-feira, o presidente venezuelano disse que dois homens armados que planejavam assassiná-lo foram detidos durante o evento de inscrição de sua candidatura em Caracas. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, afirmou que os suspeitos eram supostos apoiadores do partido de María Corina e que eles serão acusados de tentativa de homicídio contra Nicolás Maduro.