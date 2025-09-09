Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Maduro antecipa o Natal para 1º de outubro em meio a tensões com os EUA no Caribe

Decisão parte como uma estratégia para "defender o direito à felicidade" da população venezuelana, segundo presidente

Venezuelan President Nicolas Maduro (C) speaks next to First Lady Cilia Flores (3rd R) and Vice President Delcy Rodriguez (2nd R) during a rally at the Miraflores presidential palace in Caracas on July 30, 2024. Venezuela braced for new demonstrations after four people died and dozens were injured on the eve when the authorities broke up protests against President Nicolas Maduro's claim of victory in the country's hotly disputed weekend election. (Photo by Federico Parra / AFP) (Federico Parra / AFP)

Venezuelan President Nicolas Maduro (C) speaks next to First Lady Cilia Flores (3rd R) and Vice President Delcy Rodriguez (2nd R) during a rally at the Miraflores presidential palace in Caracas on July 30, 2024. Venezuela braced for new demonstrations after four people died and dozens were injured on the eve when the authorities broke up protests against President Nicolas Maduro's claim of victory in the country's hotly disputed weekend election. (Photo by Federico Parra / AFP) (Federico Parra / AFP)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08h05.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou na segunda-feira, 8, que antecipará por decreto o início do Natal para 1º de outubro, no momento em que seu governo acusa os Estados Unidos de "ameaçar" o país com navios de guerra posicionados no Caribe.

Decretar o Natal antecipado é uma prática recorrente de Maduro, que em 2024, por exemplo, antecipou as celebrações em meio a uma crise provocada por sua reeleição em julho daquele ano, considerada uma fraude pela oposição.

Ao "decretar" o Natal no início de outubro, Maduro afirma defender "o direito à felicidade" dos venezuelanos, enquanto questiona a mobilização militar que o governo do presidente americano Donald Trump justifica como parte de uma luta contra os cartéis de narcotráfico.

"Vamos aplicar a fórmula de outros anos que funcionou muito bem para a economia, para a cultura, para a alegria, para a felicidade (...) a partir de 1º de outubro começa o Natal na Venezuela", afirmou durante seu programa semanal 'Con Maduro +'.

"Outra vez, este ano o Natal começa em 1º de outubro com alegria, comércio, atividade, cultura, cânticos, gaitas...", afirmou.

Tensões com os EUA e acusação de "narcoterrorismo"

O governo dos Estados Unidos acusou formalmente Maduro de "narcoterrorismo" em 2020. Em agosto, Washington aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura do presidente venezuelano.

Caracas afirma que Washington baseia sua política "em mentiras e ameaças" para forçar uma mudança de regime na Venezuela.

Maduro garante que antecipar o Natal "é a forma de defender o direito à felicidade, o direito à alegria".

"Ninguém no mundo vai nos tirar o direito à felicidade, à vida e à alegria", afirma.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaNicolás MaduroNatal

Mais de Mundo

Líder norte-coreano supervisiona teste de motor para mísseis balísticos

Venezuelanos lideram pedidos de asilo na União Europeia; veja lista

Axel Kicillof: quem é o governador que derrotou o partido de Milei em Buenos Aires

Apesar de avanços, acordo Mercosul-UE deve demorar a entrar em vigor, diz professor

Mais na Exame

ESG

Aegea inaugura hub de inovação para combater desafios do saneamento no Brasil

Negócios

Amiga do CFO, startup capta R$ 50 milhões para acelerar o fim do "planilhão"

Casual

Como a Ventura se tornou "a ótica dos famosos" com óculos de até R$ 79 mil

Mercados

Julgamento de Bolsonaro no STF e lançamento do iPhone 17: o que move os mercados