'Made in Korea': empresas da China falsificam origem de produtos para evitar tarifas de Trump

Empresas chinesas estão utilizando uma estratégia fraudulenta para evitar as altas tarifas dos Estados Unidos. Produtos fabricados na China são enviados à Coreia do Sul, onde são rotulados de forma falsa como “Made in Korea” e, posteriormente, reexportados para os EUA.

Essa prática tem se intensificado, com autoridades locais detectando exportações fraudulentas no valor de 29,5 bilhões de wons (aproximadamente US$ 20,7 milhões) no primeiro trimestre de 2025. Desse montante, 97% é destinado aos Estados Unidos.

De acordo com o Serviço Alfandegário da Coreia do Sul, essas práticas representam uma porcentagem grande do total anual de fraudes, que foi de 34,8 bilhões de wons em 2024. Já em 2025, as fraudes identificadas correspondem a 85% desse total anual.

Esse esquema visa contornar as tarifas norte-americanas que, sob o governo de Donald Trump, variam de 10% a 145%, dependendo do produto.

Como funciona o esquema de fraude?

Empresas chinesas rotulam mercadorias como sul-coreanas para evitar tarifas elevadas. Exemplos incluem colchões fabricados na China que são armazenados na Coreia do Sul antes de serem exportados para os EUA como produtos sul-coreanos.

Outro exemplo envolveu materiais de eletrodos para baterias, também transportados da China para a Coreia do Sul, reembalados e rotulados como produtos sul-coreanos.

Essa estratégia tem gerado preocupações, com autoridades da Coreia do Sul temendo que a credibilidade do país esteja sendo comprometida. O governo sul-coreano criou uma força-tarefa para combater a prática.