Macron promete mais armas à Ucrânia, após ataques russos

O presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu ampliar o apoio militar de seu país à Ucrânia em conversa telefônica com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, após a Rússia lançar nesta segunda-feira (10) uma série de ataques em várias cidades ucranianas - incluindo a capital Kiev - que mataram civis e destruíram infraestrutura de energia, segundo o escritório presidencial francês.

O governo francês tem compartilhado poucos detalhes sobre o apoio à Ucrânia. Na sexta-feira (7), porém, Macron disse que a França planeja enviar seis novos caminhões equipados com obuses para a Ucrânia, além dos 18 que já embarcou desde o início da guerra.

Macron também anunciou planos de criar um fundo especial no valor de 100 milhões de euros, a princípio para permitir que a Ucrânia compre equipamentos diretamente de empresas francesas. Macron prometeu nesta segunda-feira manter contato próximo com Zelenski, assim como com outros líderes europeus e do G-7, grupo formado pelas sete maiores economias do mundo.

