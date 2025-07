Macron inicia primeira viagem oficial ao Reino Unido desde o Brexit, com foco em defesa e imigração

O presidente da França, Emmanuel Macron, deu início nesta terça-feira, 8, a uma visita de três dias ao Reino Unido, a primeira viagem de um líder francês ao território britânico para uma agenda oficial desde o Brexit, para uma agenda centrada em defesa e imigração.

Macron será recebido pelo rei Charles III, antes de uma cúpula com o primeiro-ministro, Keir Starmer, com temas de defesa e de controle da imigração em pauta.

As relações bilaterais entre França e Reino Unido esfriaram por causa do Brexit — e pela subsequente ação dos governos conservadores britânicos.

O último presidente francês a visitar o território britânico havia sido Nicolas Sarkozy, em 2008. Nenhum dirigente europeu ia à ilha desde a coroação de Charles III.

A guerra na Ucrânia, que voltou a colocar os temas de defesa e segurança no centro das preocupações na Europa, também aproximou os dois aliados, principais potências militares do continente

Macron e sua esposa, Brigitte, pousaram na base militar de Northolt, onde foram recepcionados pelo príncipe William e sua esposa, Catherine. Juntos, seguirão para o Castelo de Windsor, a oeste de Londres, onde serão recebidos pelo rei e a rainha Camilla. Está previsto um desfile de carruagem, uma revista de tropas e um jantar de Estado. O presidente francês também fará um discurso à tarde no Parlamento britânico.

No dia seguinte, ele se reunirá com Starmer em Downing Street, participará de um evento sobre inteligência artificial e comparecerá a um jantar na City de Londres. No âmbito econômico, Paris espera avanços no projeto da usina nuclear de Sizewell C, que aguarda uma decisão final de investimento. Também está prevista uma visita ao Museu Britânico.

Na quinta-feira, haverá a cúpula bilateral, na qual são esperados avanços, especialmente em matéria de defesa — sobretudo a cooperação militar bilateral, em particular diante da ameaça russa ao continente.

Engajados no conflito na Ucrânia, Starmer e Macron copresidirão na quinta-feira uma reunião por videoconferência dos países da "coalizão dos voluntários", com vistas a um futuro cessar-fogo. Lançada em março, a iniciativa ainda depende das negociações iniciadas sob os auspícios da administração do presidente americano Donald Trump.

Preocupação com a imigração

Do lado britânico, as expectativas para a visita de Macron também são altas no que diz respeito à luta contra a imigração ilegal, após um número recorde de chegadas pelo Canal da Mancha desde janeiro. Londres tem pressionado há meses para que as forças de segurança francesas intervenham para deter os pequenos barcos.