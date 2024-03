Macron e Lula assinam 21 termos sobre energia, IA e helicópteros, veja lista

O presidente da França, Emmanuel Macron, veio ao Brasil para uma visita de três dias. Ao todo, foram assinados 21 termos de cooperação entre os países.

O principal item da lista é um Novo Plano de Ação da Parceria Estratégica Brasil-França, que inclui 23 tópicos em diversas áreas, como energia, agricultura, inteligência artificial, defesa, reforma da governança global e na área da Justiça.

Na parte de transporte aéreo, há ênfase em atingir as metas de neutralidade de carbono até 2050 e no desenvolvimento de helicópteros. A empresa francesa Airbus tem uma fábrica desses veículos no Brasil.

No setor espacial, o acordo prevê maior cooperação entre as agências espaciais dos dois países e dos centros de lançamento em Alcântara e em Kourou, na Guiana Francesa.

Em energia e mineração, haverá um Diálogo de Alto Nìvel para tratar de transição energética, energia nuclear civil, hidrogênio e concessões de transporte e saneamento.

Em IA, os dois países se comprometeram a colaborar para o desenvolvimento de novas ferramentas e ações para garantir que todos tenham acesso adequado à nova tecnologia. A estratégia também pretende expandir ferramentas de IA em francês e português.

Na parte de educação, haverá cooperação para estimular a formação de professores da educação básica e intercâmbio de profissionais entre os dois países.

Veja a lista completa abaixo:

1) Novo Plano de Ação da Parceria Estratégica Brasil-França

2) Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal

3) Declaração de Intenções sobre a Retomada do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica

4) Carta de Intenções sobre a Cooperação entre o Parque Amazônico da Guiana e o Parque das Montanhas do Tumucumaque

5) Declaração de Intenções Relativa ao Reforço da Cooperação na Luta contra o Garimpo Ilegal

6) Declaração de Intenções sobre Diálogo para Transição e Segurança Energética e Minerais Estratégicos (DTSEM)

7) Declaração de Intenções sobre Matérias Primas Críticas

8) Memorando de Entendimento sobre Modernização da Gestão Pública

9) Declaração de Intenções em Matéria de Proteção e Defesa Civil

10) Memorando de Entendimento para a Cooperação em Projetos de Desenvolvimento Sustentável Regional

11) Memorando de Entendimento com o Ministério das Cidades

12) Carta de Intenções sobre a Cooperação em Saúde

13) Declaração de Intenção Destinada a Reforçar a Cooperação Franco-Brasileira a Fim de Garantir a Integridade do Espaço Informativo

14) Declaração de Intenções no Domínio da Formação de Profissionais de Educação Básica e da Promoção do Plurilinguismo

15) Carta de Intenções sobre a Cooperação Esportiva

16) Acordo de Segurança Relativo à Troca de Informações Classificadas e Protegidas

17) Memorando de Entendimento sobre Financiamento ao Desenvolvimento, Clima e Gênero

18) Protocolo de Intenções entre o BNDES e a AFD

19) Memorando de Entendimento para Cooperação Técnica Embrapa-Cirad

20) Memorando de Entendimento para Cooperação Técnica Embrapa-IRD

21) Protocolo de de Intenções entre o Banco da Amazônia e a AFD.

Textos completos dos acordos neste link.