Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Macron critica aplicação provisória de acordo comercial entre União Europeia e Mercosul

Presidente francês afirmou que decisão foi tomada sem respeitar os cidadãos e seus representantes ao não aguardar a ratificação do Parlamento Europeu

Emmanuel Macron: presidente da França tem se manifestado contra o acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul (Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)

Emmanuel Macron: presidente da França tem se manifestado contra o acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul (Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14h43.

Última atualização em 27 de fevereiro de 2026 às 14h44.

Tudo sobreAcordo UE-Mercosul
Saiba mais

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o anúncio da Comissão Europeia sobre a aplicação provisória do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul representou uma "má surpresa" para o país.

Ele declarou que o governo francês acompanhará a implementação do texto para garantir que os compromissos negociados sejam cumpridos.

As declarações ocorreram durante pronunciamento à imprensa, em Paris, ao lado do primeiro-ministro da Eslovênia, Robert Golob. No evento, Macron classificou a decisão do Executivo europeu como "unilateral" e afirmou que a instituição assume "uma grande responsabilidade", especialmente diante das preocupações manifestadas por agricultores franceses em relação ao tratado.

Segundo o presidente, os produtores rurais não receberam "a visibilidade necessária" em um momento em que se iniciam as discussões sobre a futura Política Agrícola Comum (PAC). Com a aplicação provisória do acordo, acrescenta-se incerteza ao setor agrícola europeu.

Desrespeito às instituições do bloco

Macron declarou ainda que a Comissão Europeia "não respeitou devidamente" os cidadãos e seus representantes ao não aguardar a ratificação do Parlamento Europeu. O texto do acordo entre União Europeia e Mercosul também depende de manifestação do Tribunal de Justiça da União Europeia antes de ser submetido à votação na Eurocâmara.

O presidente afirmou que "estaremos vigilantes" para assegurar que "se respeite o que negociamos duramente nestes últimos meses", com atenção ao mecanismo de salvaguarda e às chamadas cláusulas-espelho. Esses dispositivos têm o objetivo de impedir a entrada no mercado europeu de produtos agroalimentares sul-americanos que não cumpram as mesmas exigências sanitárias e ambientais aplicadas dentro da União Europeia.

Macron mencionou de forma específica os "pesticidas identificados" e defendeu o reforço dos controles sanitários tanto nas fronteiras da União Europeia quanto em países terceiros.

Na avaliação do mandatário, a situação "é incoerente para o consumidor europeu e criminoso para a soberania europeia".

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira que a aplicação provisória foi discutida nas últimas semanas com Estados-membros e integrantes do Parlamento Europeu, ao justificar a decisão do Executivo comunitário.

Mais carne, café e US$ 11 bilhões: o que ganha o agro no acordo UE-Mercosul

Texto avança no Brasil e em outros países sul-americanos

No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 25, o acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia. Com o aval dos deputados, o texto segue agora para análise do Senado Federal.

Na terça-feira, o acordo havia sido aprovado pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul). Após essa deliberação, a proposta passou a tramitar no Congresso Nacional na forma de projeto de decreto legislativo.

No plenário da Câmara, a matéria foi relatada pelo deputado Marcos Pereira (Republicanos).A aprovação marca mais uma etapa do processo legislativo necessário para que o acordo produza efeitos no Brasil.

Durante a votação, o relator defendeu a aprovação do texto e afirmou que a decisão representaria um passo estratégico sobre o posicionamento econômico do Brasil. "Não vamos votar apenas um texto. Vamos votar qual será o tamanho do Brasil no mundo", declarou Marcos Pereira no plenário.

Ele ressaltou a relevância histórica do acordo ao lembrar da assinatura do documento em janeiro, após mais de 25 anos de negociações entre a União Europeia e o Mercosul. "As tratativas foram lançadas ainda em 1999 e atravessaram diferentes governos até que se chegasse a um acordo político em 2019 e a retomada decisiva da negociação de aspectos essenciais do acordo em 2023. Foi um longo percurso que perpassa diferentes épocas e governos. O que mostra que uma política de Estado dessa magnitude não se constrói da noite para o dia".

Momento histórico para o Uruguai

A Câmara de Representantes do Uruguai aprovou nesta quinta-feira, 26, o acordo comercial dos dois blocos econômicos, formalizando a ratificação e tornando o país o primeiro do bloco a concluir essa etapa. O Senado uruguaio já havia aprovado o texto por unanimidade no dia anterior.

A base governista da Frente Ampla e os partidos de oposição Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto e Partido Independente apoiaram o texto. O Identidade Soberana registrou o único voto contrário.

Avanço na Argentina

No mesmo dia da decisão no Uruguai, o Congresso da Argentina também ratificou o tratado de livre comércio firmado em janeiro passado entre Mercosul e União Europeia (UE).

O Senado argentino aprovou o projeto por 69 votos a favor e três contra. A medida agora espera a sanção do presidente Javier Milei.

(Com informações da agência EFE)

Acompanhe tudo sobre:União EuropeiaAcordo UE-MercosulMercosulEmmanuel Macron

Mais de Mundo

PIB da Índia cresce 7,8% no 4º trimestre de 2025

Paquistão declara 'guerra' ao Afeganistão e bombardeia Cabul

Anthropic rejeita pedido dos EUA para IA sem limites no campo militar

UE decide aplicar provisoriamente acordo comercial com o Mercosul

Mais na Exame

Marketing

SXSW 2026: SP House tem fachada assinada por Highraff e Gorobets

Negócios

Essa virada estratégica transforma fundadores em CEOs preparados para vencer nos negócios

Brasil

Chuvas em MG: 'Teremos volume importante de chuvas até o fim da semana', diz chefe da Defesa Civil

Minhas Finanças

Imposto de Renda 2026: empresas devem enviar até hoje comprovantes de rendimentos a contribuintes