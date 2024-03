Macron chega ao Brasil para visita de 3 dias; confira a agenda

Nesta terça-feira, 26, o presidente da França, Emmanuel Macron, chega para uma visita de três dias ao Brasil. A viagem tem por objetivo reforçar as relações bilaterais, que foram paralisadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Macron visitará quatro cidades, acompanhado de ministros e 140 empresários, grande parte de firmas de pequeno e médio portes.

Emmanuel Macron e Lula estarão juntos em Belém, na terça-feira, primeiro dia de viagem do presidente da França. Essa primeira fase da agenda tratará de meio ambiente, com ênfase para clima e proteção das florestas.

Macron dirá que a França quer ser um parceiro de referência para o Brasil. Conversará com Lula sobre ações para mitigar os efeitos do aquecimento global e para que os habitantes da Amazônia vivam com dignidade, sem precisarem desmatar. A reforça das instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Conselho de Segurança da ONU também farão parte da agenda, segundo apuração do jornal O Globo. Na terça, Macron vai condecorar o cacique Raoni com a Legião de Honra, a mais alta distinção francesa. Raoni Metuktire receberá em Belém, no Pará, essa ordem no grau de oficial, como "figura internacional da luta pela preservação da floresta amazônica e a cultura dos povos originários", segundo a presidência francesa.

Submarino e passeio na Paulista No dia 27, também ao lado de Lula, Macron vai a Itaguaí, no Rio, inaugurar o terceiro submarino construído em parceria entre Brasil e França. A embarcação, chamada Tonelero, será batizada e lançada ao mar.

Também na quarta-feira, o presidente francês participará, em São Paulo, de um encontro empresarial. Atualmente, há um estoque de investimentos da França no Brasil da ordem de 40 bilhões de euros, enquanto o total investido no país europeu pelo Brasil é e 2 bilhões de euros. Macron dirá que empresários brasileiros são bem-vindos em seu país. Macron pretende dar um passeio, a pé, pela avenida Paulista. Após participar de um jantar com personalidades brasileiras, entre artistas e intelectuais, ele caminhará do restaurante até o hotel onde ficará hospedado.

Na quinta-feira, último dia no Brasil, Macron estará em Brasília para uma visita de Estado. Será recebido com pompa por Lula, no Palácio do Planalto. Entre os temas a serem tratados é o avanço da extrema direita no mundo, o combate à desinformação e a valorização da democracia.

As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio também serão assuntos a serem levados por Macron a Lula. Um integrante do governo francês disse que o presidente brasileiro deve receber um apelo para que tente convencer o líder russo, Vladimir Putin, de buscar o diálogo com os ucranianos, interrompendo um ciclo de ataques que começou no início de 2022.