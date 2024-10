Lula volta a cobrar responsabilidade de países ricos por crise climática durante cúpula dos Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a cobrar a responsabilidade dos países ricos na crise climática durante participação por videoconferência na cúpula dos Brics, que acontece na Rússia. Um acidente doméstico no sábado impediu a viagem do chefe do Executivo ao país por recomendações médicas.

"O Brics é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima, não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos e fornecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos".

Ontem, Lula conversou com o presidente russo Vladimir Putin. "O presidente Putin quis saber do estado de saúde do presidente e lamentou que ele não pôde ir à Cúpula dos Brics, e o presidente Lula também, devido ao acidente sofrido no sábado. E que serão feitos os arranjos para a participação dele na reunião por videoconferência", diz a nota da Presidência.

A previsão é que Lula destaque dois pontos na reunião da cúpula: a reforma da governança global, com destaque para o Conselho de Segurança da ONU; e a busca de formas de os países do bloco dependerem menos do dólar nas transações comerciais e de organismos multilaterais de crédito, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.

Até o ano passado formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, agora o Brics aumentou para dez países. Por iniciativa da China, o bloco conta agora com Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia.

Há, ainda, pelo menos 30 outras nações interessadas em entrar para o clube, como Venezuela e Nicarágua, e outras que tentam preparar o terreno para uma futura candidatura, como o Afeganistão, que tem o Talibã à frente do governo.

Diante disso, Lula buscará temas relacionados à origem econômica do Brics para mostrar que não compactua com a tese de que o grupo está crescendo como oposição ao Ocidente.

Acidente doméstico

No sábado, Lula sofreu uma queda no banheiro, bateu a cabeça e precisou levar pontos na região. O médico do presidente, Roberto Kalil, afirmou que exames apontaram "mínimo ponto de hematomas" no cérebro do presidente após a queda. De acordo com Kalil, é pouco provável que esse hematoma evolua.

Após a queda, Lula foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília e precisou levar pontos no local. Com o acidente, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula do Brics.

Kalil o liberou para trabalhar normalmente, porém sem atividades físicas nesta semana. Nesta segunda-feira, ele seguiu a recuperação no Palácio da Alvorada, mas recebeu ministros para reuniões.

Nesta segunda-feira, Lula afirmou que o acidente doméstico que sofreu no sábado foi "grave", mas que não afetou a parte "mais delicada" da cabeça.

Íntegra do discurso do presidente Lula

"Mesmo sem estar pessoalmente em Kazan, quero registrar minha satisfação em me dirigir aos companheiros do BRICS. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20.

Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos.