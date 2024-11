Lula parabeniza Trump por vitória nas eleições nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou na manhã desta quarta-feira, 6, o ex-presidente Donald Trump pela vitória nas eleições nos Estados Unidos. Em publicação no X, Lula escreveu que "a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada".

O petista disse que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para atingir a paz, desenvolvimento e prosperidade e desejou sorte e sucesso ao novo governo.

"Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo", escreveu o chefe de executivo brasileiro.

Poucos dias antes da votação americana, Lula declarou apoio à vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris. Lula disse que "obviamente" torcia por Kamala e que ela representaria um marco significativo “para o fortalecimento da democracia nos Estados Unidos”.

Na mesma entrevista, o presidente brasileiro afirmou que o mundo viu o que "foi o presidente Donald Trump no final do seu mandato", fazendo referência ao ataque ao Capitólio, ocorrido em 6 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiadores de Trump invadiram a sede do Congresso americano numa tentativa de impedir a certificação da vitória de Biden.

Vitória de Trump nos EUA

Trump venceu com folga a democrata Kamala Harris ao atingir 277 delegados no Colégio Eleitoral, nas projeções de diversos veículos de comunicação do país. Ele atingiu a marca após vencer no estado de Wisconsin. Os Estados decisivos seguem sendo apurados, mas o republicano tende a vencer em todos eles, um cenário pouco antecipado pela média das pesquisas e uma declaração de força para Trump (que também caminha para vencer nos votos populares).

O bilionário de 78 anos voltará ao poder quatro anos após ter perdido a reeleição em 2020, para o atual presidente Joe Biden. Trump se recusou a reconhecer a derrota e estimulou protestos, que culminaram com a invasão do Congresso, em 6 de janeiro de 2021, por seus apoiadores.