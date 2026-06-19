'Lula é uma pessoa muito volátil', diz Trump após encontro de líderes no G7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou sua avaliação sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que considera o líder brasileiro uma pessoa "muito volátil".

Em entrevista ao site norte-americano Axios, divulgada nesta sexta-feira, 19, Trump também declarou que "não poderia se importar menos" com Lula.

As declarações surgem em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Nas últimas semanas, o governo norte-americano anunciou novas tarifas sobre produtos brasileiros e enquadrou as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.

Durante a conversa com o Axios, Trump foi questionado sobre sua visão a respeito de lideranças internacionais. Ao citar exemplos de chefes de Estado com os quais manteve contato, mencionou Lula e fez uma avaliação do presidente brasileiro.

"Realmente não penso nele. Não estou nem aí. Mas agora ele é um tipo de pessoa diferente. Ele é muito volátil. Eu vi como ele fez um discurso. Foi muito volátil, e tudo bem”, afirmou.

Na entrevista, Trump respondeu a uma pergunta sobre as características que definem um grande líder. Como exemplo, citou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, destacando sua permanência no cargo e seu estilo de atuação.

Ao comentar sobre o Brasil, o presidente norte-americano afirmou:

"Bem, existem muitos tipos diferentes de líderes. Ontem, por exemplo, vou mencionar esse nome novamente porque ele é bastante notável. Sabe, durante toda a minha vida acompanhei a Índia. Eles continuavam mudando de líder, mudando, mudando. Alguém ficava seis meses, depois um ano. E então, de repente, o primeiro-ministro Modi chegou ao cargo. Ele está lá há mais de 12 anos, muito sólido. E ele faz isso com uma grande serenidade, embora não seja uma pessoa calma. É um sujeito muito duro. Eu o conheço muito bem. E há líderes muito diferentes entre si. Eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Tivemos alguns contatos. Ele é uma pessoa muito volátil."

Em outro momento, ao ser questionado se era admirador de Lula, Trump disse que não pensa no petista o tempo todo, mas o vê como um político diferente.

"Não se trata de ser fã ou não ser fã. Para ser sincero, eu não penso nele. Realmente não penso nele. Não poderia me importar menos. Mas agora ele é um tipo diferente de pessoa. Muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil, e tudo bem. Existem todos os tipos de pessoas. Então, quando você fala de líderes, quando pergunta o que todos eles têm em comum, veja: todos são inteligentes. Você não chega a esse nível sem ser inteligente. Sabe quem é muito inteligente? O presidente Xi, da China. Ele é um homem muito inteligente. Você não alcança esses níveis, governando um país — mesmo que seja um país pequeno — sem ter algo especial. Em alguns casos, as coisas não dão certo, mas é preciso ter algo especial. Não é uma tarefa fácil."

Encontro durante a cúpula do G7

Trump e Lula estiveram na França nesta semana para participar da reunião do G7, realizada em Évian-les-Bains. Os dois líderes tiveram um breve encontro na terça-feira, 16.

Já na quarta-feira, 18, o presidente dos Estados Unidos foi questionado sobre a interação com o chefe do Executivo brasileiro. Sem detalhar o conteúdo da conversa, Trump classificou o Brasil como um "país politicamente complicado".

"Tornou-se um país um pouco complicado, não é? Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente", declarou.

As declarações provocaram reação de Lula. Também questionado sobre o tema, o presidente brasileiro afirmou que Trump deveria observar o sistema eleitoral do Brasil e evitou aceitar interferências externas no processo democrático do país.

"Se tem alguém que tem que aprender com eleições civilizadas no Brasil é o meu amigo Trump. Na próxima vez [que encontrar Trump], vou levar a urna eletrônica para mostrar como ela funciona", disse Lula.

Trump confunde filhos de Bolsonaro

Na mesma ocasião em que comentou a situação política brasileira, Trump também fez uma referência aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas acabou misturando informações sobre Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro.

Segundo o presidente norte-americano:

"Tem sido desagradável. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele [Lula] e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas, e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele, ou querem prender ele."

A fala ocorreu um dia após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL) por tentativa de interferência no julgamento relacionado à trama golpista envolvendo seu pai. A pena fixada foi de quatro anos e dois meses de prisão.

Apesar da condenação, Eduardo Bolsonaro não foi preso. O processo ainda não transitou em julgado, etapa em que se encerram as possibilidades de recurso. Somente após esse procedimento poderá ser determinado o início do cumprimento da pena. Atualmente, o ex-deputado reside nos Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro, citado indiretamente por Trump ao mencionar pesquisas eleitorais, é apontado como pré-candidato à Presidência da República e não responde a processo relacionado ao caso.