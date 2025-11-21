Mundo

Lula chega à África do Sul para encontro do G20; veja a agenda

Na sequência, o presidente viajará para Moçambique, como parte das celebrações dos 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14h41.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Joanesburgo, na África do Sul, nesta sexta-feira, 21, onde participará da Cúpula de Líderes do G20, que reúne as principais economias globais.

"Chegamos a Joanesburgo. Aqui participarei da Cúpula do G20, que terá início amanhã. Sob a presidência da África do Sul, o G20 traz em 2025 o lema 'Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade'. Temas de fundamental importância para o Brasil e para o Sul Global", disse Lula, em uma publicação nas redes sociais. 

Por ter sido o presidente do G20 em 2024, o Brasil desempenha um papel de destaque nesta edição da cúpula, integrando a "troika" junto à África do Sul e aos Estados Unidos, que assumirá a presidência do grupo em breve. A "troika" é uma cooperação estratégica entre o país que exerce a presidência atual, o anterior e o próximo, com o objetivo de assegurar a continuidade das discussões e preparar o caminho para a próxima cúpula.

Quando a África do Sul estava na liderança do grupo, foram estabelecidas quatro prioridades para as discussões da cúpula:

  • Fortalecer a resiliência e a capacidade de resposta a desastres;
  • Garantir a sustentabilidade da dívida pública em países de baixa renda;
  • Buscar financiamento para a transição energética justa;
  • Promover o uso de minerais críticos como impulsionadores do desenvolvimento e crescimento econômico.

Criado em 1999, o G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional. A cúpula será dividida em três sessões temáticas, para elaborar uma declaração final dos líderes. Entre os principais avanços esperados, o documento deve abordar os princípios para a extração e o processamento de minerais estratégicos e terras raras, elementos essenciais para o avanço econômico e tecnológico.

Compromisso diplomático em Moçambique

Na sequência de sua participação na cúpula do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará para Maputo, capital de Moçambique, onde realizará uma visita de trabalho na segunda-feira, 24. A viagem faz parte das celebrações dos 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Moçambique é o maior beneficiário da cooperação brasileira na África, com recursos da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), abrangendo áreas como saúde, agricultura, educação, formação profissional e projetos estruturantes. Durante a visita, serão discutidas e renovadas as parcerias em setores como agricultura, empreendedorismo, saúde, educação e combate ao crime organizado.

Além disso, os dois países têm o objetivo de ampliar o comércio e os investimentos bilaterais. Para isso, está sendo organizado um fórum empresarial, que deverá reunir de 150 a 200 empresários brasileiros e moçambicanos. O evento terá painéis sobre agronegócio, indústria, inovação e saúde.

Em Maputo, Lula será recebido pelo presidente de Moçambique, Daniel Chapo. Durante a visita, está prevista a assinatura de um acordo sobre cooperação entre academias diplomáticas, e outros termos de cooperação técnica ainda estão sendo negociados.

O presidente também participará do encerramento do fórum empresarial e, como parte das homenagens, deverá receber o título de doutor honoris causa pela Universidade Pedagógica de Maputo. A previsão é que Lula retorne ao Brasil ainda na segunda-feira.

