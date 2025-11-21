Lula chega à África do Sul para encontro do G20; veja a agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Joanesburgo, na África do Sul, nesta sexta-feira, 21, onde participará da Cúpula de Líderes do G20, que reúne as principais economias globais.

"Chegamos a Joanesburgo. Aqui participarei da Cúpula do G20, que terá início amanhã. Sob a presidência da África do Sul, o G20 traz em 2025 o lema 'Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade'. Temas de fundamental importância para o Brasil e para o Sul Global", disse Lula, em uma publicação nas redes sociais.

Por ter sido o presidente do G20 em 2024, o Brasil desempenha um papel de destaque nesta edição da cúpula, integrando a "troika" junto à África do Sul e aos Estados Unidos, que assumirá a presidência do grupo em breve. A "troika" é uma cooperação estratégica entre o país que exerce a presidência atual, o anterior e o próximo, com o objetivo de assegurar a continuidade das discussões e preparar o caminho para a próxima cúpula.

Quando a África do Sul estava na liderança do grupo, foram estabelecidas quatro prioridades para as discussões da cúpula:

Fortalecer a resiliência e a capacidade de resposta a desastres;

Garantir a sustentabilidade da dívida pública em países de baixa renda;

Buscar financiamento para a transição energética justa;

Promover o uso de minerais críticos como impulsionadores do desenvolvimento e crescimento econômico.

Criado em 1999, o G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional. A cúpula será dividida em três sessões temáticas, para elaborar uma declaração final dos líderes. Entre os principais avanços esperados, o documento deve abordar os princípios para a extração e o processamento de minerais estratégicos e terras raras, elementos essenciais para o avanço econômico e tecnológico.

Compromisso diplomático em Moçambique

Na sequência de sua participação na cúpula do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará para Maputo, capital de Moçambique, onde realizará uma visita de trabalho na segunda-feira, 24. A viagem faz parte das celebrações dos 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Moçambique é o maior beneficiário da cooperação brasileira na África, com recursos da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), abrangendo áreas como saúde, agricultura, educação, formação profissional e projetos estruturantes. Durante a visita, serão discutidas e renovadas as parcerias em setores como agricultura, empreendedorismo, saúde, educação e combate ao crime organizado.

Além disso, os dois países têm o objetivo de ampliar o comércio e os investimentos bilaterais. Para isso, está sendo organizado um fórum empresarial, que deverá reunir de 150 a 200 empresários brasileiros e moçambicanos. O evento terá painéis sobre agronegócio, indústria, inovação e saúde.

Em Maputo, Lula será recebido pelo presidente de Moçambique, Daniel Chapo. Durante a visita, está prevista a assinatura de um acordo sobre cooperação entre academias diplomáticas, e outros termos de cooperação técnica ainda estão sendo negociados.

O presidente também participará do encerramento do fórum empresarial e, como parte das homenagens, deverá receber o título de doutor honoris causa pela Universidade Pedagógica de Maputo. A previsão é que Lula retorne ao Brasil ainda na segunda-feira.