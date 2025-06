Loteria da Noruega se envolve em escândalo após relatar prêmios milionários por engano

A Norsk Tipping, lotérica estatal da Noruega, está no centro de um escândalo após um erro de sistema ter feito milhares de jogadores acreditarem que haviam ganhado prêmios milionários. O incidente, que gerou grandes frustrações e decepções, levou à renúncia da diretora da empresa, Tonje Sagstuen, e a uma investigação por parte das autoridades norueguesas.

O erro ocorreu durante o sorteio da Eurojackpot de sexta-feira, devido a uma falha no sistema de conversão de prêmios de euros para coroas norueguesas. Esse erro fez com que os valores dos prêmios ficassem 100.000 vezes maiores do que realmente eram. Como resultado, mais de 28.000 pessoas acreditaram ter ganhado 2,5 milhões de coroas (aproximadamente 250.000 euros ou R$ 1,5 milhão), o menor prêmio, enquanto três pessoas foram erroneamente informadas de que haviam ganhado mais de 72 bilhões de coroas (cerca de 7 bilhões de euros ou R$ 44,8 bilhões).

Renúncia e investigação

A Norsk Tipping corrigiu o erro em seu site algumas horas depois, mas o dano já estava feito. O diretor interino da empresa, Vegar Strand, pediu desculpas em uma mensagem de texto enviada a cerca de 47.000 jogadores afetados, expressando arrependimento pelo ocorrido. "Lamentamos muito ter decepcionado tantas pessoas", disse Strand, reconhecendo o erro e suas consequências.

O escândalo ganhou proporções ainda maiores quando a ministra da Cultura norueguesa, Lubna Jaffery, classificou o incidente como "inaceitável". No dia seguinte, a diretora Tonje Sagstuen renunciou ao cargo, pedindo desculpas publicamente e reconhecendo a decepção causada. "Sinto muito, decepcionamos muitas pessoas. Entendo que as pessoas estejam bravas conosco", afirmou Sagstuen em seu comunicado.

As autoridades norueguesas já abriram uma investigação para apurar as responsabilidades pelo erro, que abalou a confiança dos cidadãos nas operações da Norsk Tipping.