Lituânia investe em treinamento de drones para crianças em plano de defesa contra a Rússia

A Lituânia iniciará um programa nacional que ensinará crianças a partir de oito anos a construir e operar drones, como parte de uma estratégia para fortalecer a resistência civil contra possíveis ameaças da Rússia.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a iniciativa é uma parceria entre os ministérios da Defesa e da Educação, com o objetivo de capacitar mais de 22 mil pessoas até 2028, incluindo 7 mil crianças. O treinamento será adaptado conforme a faixa etária: estudantes do 3º e 4º anos (de 8 a 10 anos) aprenderão a montar e pilotar drones simples, enquanto alunos do ensino médio projetarão peças e fabricarão drones avançados.

Com uma população de 2,8 milhões de habitantes e fronteiras com o enclave russo de Kaliningrado e com a Bielorrússia, aliada de Moscou, a Lituânia vive em alerta desde a invasão da Ucrânia em 2022. O governo lituano investirá € 3,3 milhões (aproximadamente R$ 20,8 milhões) em equipamentos especializados, como drones de visão em primeira pessoa, sistemas de controle e transmissão de vídeo e um aplicativo móvel para treinamento.

Expansão do programa até 2028

A ministra da Defesa, Dovilė Šakalienė, informou que o programa tem como meta capacitar 15,5 mil adultos e 7 mil crianças até 2028. Centros de controle de drones serão inaugurados em várias cidades, como Jonava, Tauragė e Kėdainiai, com mais seis centros a serem abertos até o fim da década.

O treinamento será realizado pela União de Atiradores da Lituânia e pela Agência de Educação Não Formal, com atividades extracurriculares voltadas ao desenvolvimento de habilidades técnicas. O vice-ministro da Defesa, Tomas Godliauskas, explicou que os mais jovens aprenderão a construir e pilotar drones simples por meio de jogos e experimentos, enquanto os alunos do ensino médio se envolverão em atividades mais complexas, como projetar peças em 3D e montar drones FPV (visão em primeira pessoa).

A medida vem em resposta ao crescente uso de drones no país, especialmente para vigilância contra possíveis incursões russas. Em julho, dois drones suspeitos de origem russa cruzaram a fronteira da Bielorrússia para a Lituânia, destacando a importância do novo programa de treinamento.

Enquanto isso, o treinamento de crianças no uso de drones tem gerado críticas na Rússia, com denúncias de que menores estariam sendo envolvidos sistematicamente no desenvolvimento e teste da tecnologia, inclusive por meio de videogames.