Líderes mundiais dão boas-vindas a Joe Biden; veja repercussão

O democrata Joseph Robinette Biden Jr., 78, completou há pouco seu juramento e se tornou o 46º presidente dos Estados Unidos, no que chamou de “um dia de história e esperança”.

Em seu discurso de posse, que durou 24 minutos — um discurso considerado longo para os padrões das posses — Biden pediu aos americanos um “novo começo”. O democrata assume o poder em meio à profunda polarização que toma conta do país, acusações de fraude na eleição e um processo de impeachment em curso contra o então presidente Donald Trump. “Vamos começar a ouvir uns aos outros novamente”, disse.

Trump, como já havia anunciado, não foi à cerimônia e se dirigiu pela manhã a sua casa na Flórida.

Veja a seguir como líderes mundiais reagiram à posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, substituindo Donald Trump, nesta quarta-feira.

PRIMEIRO-MINISTRO DO REINO UNIDO, BORIS JOHNSON

“Estou ansioso para trabalhar com ele (Biden) e com seu novo governo, fortalecendo a parceria entre nossos países e trabalhando em nossas prioridades comuns: do combate às mudanças climáticas a uma reconstrução melhor após a pandemia, e fortalecendo nossa segurança transatlântica.”

PRESIDENTE DA COMISSÃO EUROPEIA, URSULA VON DER LEYEN

“Os Estados Unidos estão de volta. E a Europa está pronta. Para se reconectar com um antigo e confiável parceiro, para dar uma nova vida à nossa estimada aliança. Estou ansiosa para trabalhar junto com @JoeBiden.”

The United States is back. And Europe stands ready.

To reconnect with an old and trusted partner,

to breathe new life into our cherished alliance.

I look forward to working together with @JoeBiden pic.twitter.com/gc7HIIg2Z8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2021