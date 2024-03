Líderes de empresas multinacionais fazem visitas em massa à China

Em 24 de março, o Ministro do Comércio da China, Wang Wentao, se reuniu com a presidente do Conselho de Administração e CEO da empresa de semicondutores AMD dos Estados Unidos, Lisa Su, o presidente e CEO Global da Medtronic, Geoff Martha, e o presidente e CEO da ExxonMobil, Darren Woods.

O encontro entre representantes do ministro do Comércio chinês com vários líderes de empresas multinacionais, tem transmitido um sinal positivo de que a China está comprometida em expandir a abertura, acolhendo investidores estrangeiros para se estabelecer na China. “A abertura é uma característica marcante da China contemporânea. O governo chinês está empenhado em otimizar o ambiente de negócios e fornecer serviços de garantia para as operações e investimentos de empresas estrangeiras”, disse Wang Wentao.

Empresas estrangeiras demonstram confiança no investimento na China

“A China já é um mercado insubstituível”, disse o presidente da McKinsey para a China, Joseph Luc Ngai, durante o Fórum de Desenvolvimento da China de 2024. Ele afirmou que “o mercado chinês não apenas é vasto em escala, mas também está melhorando gradualmente em qualidade. A demanda por investimentos na China por parte de investidores estrangeiros continua forte, e a competição é ainda mais acirrada.”

Dados do Ministério do Comércio mostram que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, foram estabelecidas 7.160 novas empresas de investimento estrangeiro em todo o país, um aumento de 34,9% em relação ao ano anterior.

Recentemente, vários executivos de empresas estrangeiras expressaram sua firme intenção de investir na China. O presidente e CEO da Micron Technology, Sanjay Mehrotra, declarou que planeja expandir os investimentos no país para atender às demandas dos clientes chineses e contribuir para o desenvolvimento da indústria de semicondutores e da economia digital na China. O presidente e CEO da Wacker Chemicals, Christian Hartel, afirmou que a Wacker Chemicals considera a China como um dos mercados mais importantes e continuará investindo firmemente no país, contribuindo para a transição verde e de baixo carbono nas indústrias química, automotiva e energética.

Em 23 de março, o Ministério do Comércio realizou uma mesa redonda com empresas estrangeiras do setor farmacêutico. Executivos globais de empresas como Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Danaher, Pfizer, AbbVie, Sanofi, Takeda Pharmaceutical, Gilead Sciences e Merck, juntamente com representantes da Associação Americana de Pesquisa e Fabricação de Medicamentos, participaram da reunião. Os executivos das empresas presentes expressaram confiança no futuro desenvolvimento econômico da China e no bom ambiente de negócios, reafirmando assim sua determinação em investir no país.

De acordo com dados do Ministério do Comércio, nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, o investimento em indústrias de alta tecnologia na China atingiu RMB 71,44 bilhões, representando 33,2% do total de investimento estrangeiro real, dos quais RMB 28,27 bilhões foram investidos na indústria de alta tecnologia manufatureira, um aumento de 10,1% em relação ao ano anterior. Os setores da construção, atacado e varejo também registraram aumentos de 43,6% e 14,5%, respectivamente, no investimento estrangeiro real.

Nos últimos anos, os centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) estrangeiros se tornaram um “termo quente” para atrair investimentos estrangeiros.

Em 12 de março, a Apple anunciou a expansão do seu laboratório de pesquisa de aplicativos na China para apoiar a fabricação de produtos. Até o momento, a Apple investiu mais de RMB 1 bilhão em seu laboratório de pesquisa de aplicativos. Além da Apple, o Vice-Presidente Executivo e Presidente da China e Ásia Oriental da Schneider Electric, Yin Zheng, afirmou que a China, como um dos quatro principais centros de P&D globais da empresa, é uma “fonte importante de inovação e um centro de desenvolvimento crucial”. O Presidente do Conselho da indústria química alemã Evonik, Christian Kullmann, declarou que a China se tornou um mercado estratégico importante e um centro de P&D fundamental para a empresa.

Cada vez mais empresas estrangeiras estão intensificando seus investimentos em centros de P&D e inovação na China. De acordo com dados da Comissão de Comércio de Xangai, somente em 2023, 30 novos centros de P&D estrangeiros foram estabelecidos em Xangai, totalizando 561 centros de P&D estrangeiros reconhecidos em toda a cidade até o final de 2023.

O “Plano de Aprimoramento dos Centros de P&D Estrangeiros em Xangai”, recentemente divulgado pela cidade, entrou em vigor em 15 de março, com o objetivo de atrair e apoiar a concentração e a melhoria dos centros de P&D estrangeiros em Xangai, impulsionando o desenvolvimento de alta qualidade do investimento estrangeiro e melhorando o serviço à construção do Centro Internacional de Inovação Científica e Tecnológica de Xangai.

Especialistas afirmam que, à medida que a China continua a aumentar sua abertura ao exterior, as empresas multinacionais estão buscando novas oportunidades, transformando seus investimentos na China de “fábricas de manufatura” para “sedes de P&D”, tornando-se a escolha de mais empresas estrangeiras.

Fonte: cs.com.cn