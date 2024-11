Líder supremo do Irã ordena ao governo que prepare ataque a Israel, diz "NYT"

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, ordenou a seu Conselho de Segurança Nacional que prepare um ataque a Israel em represália às ofensivas contra infraestruturas energéticas e sistemas de defesa aérea do país, segundo uma reportagem do jornal "The New York Times".

O aiatolá teria dado a ordem ao governo iraniano na última segunda-feira, argumentando que o escopo e as baixas dos recentes ataques de Israel eram “grandes demais para serem ignorados”, e “não responder seria aceitar a derrota”, disseram várias fontes do governo iraniano ao jornal.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse na segunda-feira que seu país usaria todos os meios à disposição para responder de forma decisiva ao ataque de Israel, embora tenha ressalvado que “mensagens estão sendo trocadas” na região, diante das tensões existentes.

Araghchi afirmou que o Irã “responderá no momento apropriado” de maneira “proporcional ao tipo de agressão”, em referência ao ataque realizado no último sábado.

Os ataques de Israel contra alvos militares em três províncias do Irã, incluindo Teerã, mataram ao menos cinco pessoas, incluindo quatro militares e um civil.

A ação foi uma resposta ao bombardeio do Irã contra Israel com cerca de 180 mísseis em 1º de outubro, que, por sua vez, foi uma retaliação aos assassinatos do líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute, e do líder do grupo islâmico palestino Hamas, Ismael Haniyeh, em Teerã, em julho.

As autoridades iranianas reagiram ao ataque de sábado com certa cautela. As forças armadas disseram que o país sofreu apenas “danos limitados” em “alguns radares”.