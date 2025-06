Líder Supremo do Irã fala após ataque dos EUA: 'O inimigo sionista cometeu um grande erro'

Na postagem, que incluiu uma imagem de um crânio com a estrela de Davi sobre prédios pegando fogo, Khamenei escreve que "A Punição Continua - O inimigo sionista cometeu um grande erro, cometeu um grande crime; ele deve ser punido e está sendo punido; ele está sendo punido agora mesmo".

Também no domingo, o Parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Ormuz, via marítima, localizada entre Irã e Omã, e que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e o Mar Arábico.

A interrupção atingirá o comércio regional de petróleo. Para entrar em vigor, a decisão do Parlamento ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e pelo aiatolá Khamenei.

Post enigmático de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu, após os bombardeios da madrugada de domingo contra instalações nucleares iranianas, que uma troca no comando do poder na nação persa ainda está em seus planos. Mais cedo, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, havia dito que os ataques "devastaram" o programa nuclear do país, e pediu aos líderes iranianos que "busquem a paz" para evitar novos bombardeios.

"Não é politicamente correto usar o termo 'mudança de regime', mas se o atual regime iraniano não é capaz de TORNAR O IRÃ GRANDE NOVAMENTE, por que não haveria uma mudança de regime??? MIGA!!!", escreveu Trump em sua rede social, o Truth Social, adaptando seu lema de campanha, "Tornem os EUA Grandes Novamente" (MAGA, em inglês) ao contexto iraniano: MIGA seria a sigla para "Tornem o Irã Grande Novamente", em inglês.