Líder supremo do Irã critica táticas de 'intimidação' após ameaças de Trump

1/10 O candidato reformista iraniano Masoud Pezeshkian reage após depositar seu voto durante as eleições presidenciais no segundo turno em Shareh Qods, oeste de Teerã, em 5 de julho de 2024.

2/10 O candidato presidencial iraniano e reformista Massoud Pezeshkian faz o sinal de V de vitória após depositar seu voto durante a eleição presidencial em Teerã em 28 de junho de 2024. Masoud Pezeshkian, o único candidato reformista do Irã na última eleição presidencial, emergiu da relativa obscuridade para se tornar o nono presidente da república islâmica em 6 de julho de 2024. Pezeshkian, 69 anos, ganhou cerca de 53,6 por cento dos votos em uma eleição de segundo turno contra o ultraconservador Saeed Jalili.

3/10 Um homem iraniano deposita seu voto com sua família presente em uma estação de votação em Teerã em 5 de julho de 2024. As urnas abriram em 5 de julho para a eleição presidencial de segundo turno do Irã, disse o ministério do interior, colocando o candidato reformista Masoud Pezeshkian contra o ultraconservador Saeed Jalili na corrida para suceder Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero em maio.

4/10 Um homem iraniano e sua esposa mostram o dedo manchado de tinta após depositarem seus votos com seus filhos em uma estação de votação em Teerã em 5 de julho de 2024. As urnas abriram em 5 de julho para a eleição presidencial de segundo turno do Irã, disse o ministério do interior, colocando o candidato reformista Masoud Pezeshkian contra o ultraconservador Saeed Jalili na corrida para suceder Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero em maio.

5/10 Uma mulher iraniana marca seu papel de votação em uma estação de votação em Teerã em 5 de julho de 2024.

6/10 Uma mulher iraniana chega para votar em um santuário muçulmano xiita que está sendo usado como estação de votação em Teerã em 5 de julho de 2024.

7/10 Uma menina iraniana mostra um desenho que fez sobre o tema das eleições, enquanto está ao lado de sua mãe que acabou de votar em um santuário muçulmano xiita que está sendo usado como estação de votação, em Teerã em 5 de julho de 2024.

8/10 Uma mulher iraniana olha para a manchete de um jornal em uma banca de rua em Teerã em 6 de julho de 2024, um dia após o país realizar eleições presidenciais

9/10 O candidato presidencial iraniano e ex-negociador nuclear ultraconservador Saeed Jalili gesticula enquanto deposita seu voto em uma estação de votação em Teerã em 5 de julho de 2024. As urnas abriram em 5 de julho para a eleição presidencial de segundo turno do Irã, disse o ministério do interior, colocando o candidato reformista Masoud Pezeshkian contra o ultraconservador Saeed Jalili na corrida para suceder Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero em maio.