Líder de resistência anti-Taliban: Negociação é o único caminho possível

Ahmad Massoud, líder do último grande foco de resistência anti-Taliban no Afeganistão, disse neste domingo que espera manter negociações pacíficas com o movimento islâmico que tomou o poder em Cabul há uma semana, mas afirmou que suas forças estão prontas para lutar.

"Queremos fazer o Taliban perceber que o único caminho a seguir é pela via da negociação", disse ele à Reuters por telefone a partir de seu reduto no vale montanhoso de Panjshir, a noroeste de Cabul, onde ele reuniu restos de unidades do exército regular e forças especiais, bem como unidades locais da milícia.

"Não queremos que uma guerra comece."

No entanto, ele disse que seus apoiadores estão prontos para lutar se as forças do Taliban, que até agora permaneceram fora de Panjshir, tentarem invadir.

Massoud, filho de Ahmad Shah Massoud, um dos principais líderes da resistência antissoviética do Afeganistão na década de 1980, disse que suas forças de combate não são oriundas apenas de Panjshir, região que também resistira ao Taliban antes de 2001.