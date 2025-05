LEGOLAND Shanghai Resort abre venda de ingressos e anuncia inauguração para julho

O LEGOLAND Shanghai Resort anunciou, em 28 de maio, a venda de ingressos diários e pacotes de hotel. Os produtos estão disponíveis no aplicativo oficial, no mini-programa do WeChat e nas lojas da Fliggy, Douyin, Ctrip e Meituan. Membros do resort têm prioridade e podem adquirir ingressos com 10 horas de antecedência pelos mesmos canais.

O resort também anunciou 23 parceiros oficiais de vendas, com Ctrip e Meituan como parceiros estratégicos. Os demais 21 parceiros iniciarão as vendas em breve. A versão 1.0 do aplicativo oficial foi lançada em 27 de maio e oferece funcionalidades como mapa de navegação, centro de itinerários, pedidos de refeições e atendimento de quarto.

Inauguração será em julho com sistema de preços por demanda

A abertura oficial ao público está marcada para 5 de julho de 2025. O parque adotará um sistema de preços com seis faixas, conforme a demanda sazonal. Os valores variam entre RMB 255 e RMB 599. Segundo o jornal Yicai, o ingresso padrão para o dia da inauguração custa RMB 549, enquanto ingressos infantis e para idosos saem por RMB 439.

O resort também oferece um passe anual comemorativo com acesso à fase de testes, por a partir de RMB 1.399. Os pacotes de hotel, também com acesso à fase de testes, partem de RMB 3.588 e incluem cinco tipos de quartos pelo mesmo valor.

Para evitar especulação nos preços, o parque implementou um sistema de gerenciamento de identidade. Os visitantes devem fornecer nome completo, número de documento e dados de contato no momento da reserva. O ingresso fica vinculado à identidade do comprador e não pode ser transferido, vendido ou doado. A entrada exige a apresentação do documento original cadastrado.

Parque será o maior da Ásia e terá 75 atrações temáticas

O LEGOLAND Shanghai será o primeiro parque da marca na China e o 11º no mundo. Com inauguração prevista para o verão de 2025, será o maior da Ásia e terá a maior escala de abertura entre todos os parques Legoland. A estrutura inclui mais de 75 atrações, entre brinquedos, shows e experiências temáticas. Algumas das áreas incluem:

Escola de Condução

Corrida de Moto Aquática

Monkie Kid

Estação de Trem da Cidade

Lego Ninjago

Montanha-russa do Dragão

O hotel do resort conta com andares temáticos inspirados em Monkie Kid, Ninjago e Castelo. Os quartos possuem dormitório principal e espaço separado para crianças, com capacidade para até cinco pessoas.

O resort também lançará ações promocionais com parceiros estratégicos, como roadshows e colaborações em marketing digital.

Xangai se consolida como destino de turismo com nova atração

Além do LEGOLAND, Xangai receberá outro grande projeto de entretenimento: o Warner Bros. Studio Tour Shanghai – The Making of Harry Potter, com inauguração prevista para 2027. A cidade já abriga atrações como Shanghai Disneyland, Haichang Ocean Park, Yaoxue Ice and Snow World e Happy Valley.

[grifar]O setor de turismo local projeta que a chegada do LEGOLAND deve reforçar a posição de Xangai como principal destino urbano para o turismo de entrada na China.