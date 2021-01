Lady Gaga cantando o hino nacional e outras grandes imagens da posse de Biden

Após uma eleição acirrada e posta em dúvida até o último minuto em que isso foi possível, Joe Biden tomou posse nesta quarta-feira (20) como o 46º presidente dos Estados Unidos. A cerimônia, que aconteceu ainda sob a atmosfera de apreensão pós-invasão do Capitólio, teve um esquema de segurança de guerra para garantir a transição pacífica de poder. O agora ex-presidente Donald Trump não compareceu – Mike Pence, o vice, representou o governo anterior.

O público que costuma lotar os jardins do National Mall não pode estar presente devido à pandemia do coronavírus, e foi representado por 200 mil bandeiras. Engajada na campanha democrata desde o começo, Lady Gaga cantou o hino nacional americano. Já “This Land is Your Land” e “America The Beautiful” foram interpretadas por Jenniffer Lopez, que aproveitou o momento para reforçar a mensagem de unidade do governo Biden. “Uma nação, com liberdade e justiça para todos!”, disse a cantora, em espanhol.

Veja abaixo as melhores imagens da cerimônia de posse de Joe Biden:

O “Campo de bandeiras” é visto no National Mall em frente ao prédio do Capitólio dos EUA, antes das cerimônias de inauguração do presidente eleito Joe Biden em Washington, EUA, 20 de janeiro de 2021. O “Campo de bandeiras” é visto no National Mall em frente ao prédio do Capitólio dos EUA, antes das cerimônias de inauguração do presidente eleito Joe Biden em Washington, EUA, 20 de janeiro de 2021.

O ex-presidente dos EUA Barack Obama e sua esposa Michelle Obama chegam antes da posse de Joe Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, em 20 de janeiro de 2021.

Um membro da equipe coloca a Bíblia em uma mesa antes da posse de Joe Biden como o 46º Presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, 20 de janeiro de 2021. Um membro da equipe coloca a Bíblia em uma mesa antes da posse de Joe Biden como o 46º Presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, 20 de janeiro de 2021.

Capitólio pronto para a posse de Joe Biden e Kamala Harris: cerimônia teve menos convidados e segurança reforçada. Capitólio pronto para a posse de Joe Biden e Kamala Harris: cerimônia teve menos convidados e segurança reforçada.

Kamala Harris e Joe Biden chegam para a posse nesta quarta-feira: cerimônia tem menos convidados e segurança reforçada

Lady Gaga chega ao púlpito para cantar o Hino Nacional durante a posse de Joe Biden como 46º presidente dos EUA, no Capitólio, Washington, DC. 20 de janeiro de 2021. REUTERS/Jim Bourg. Lady Gaga chega ao púlpito para cantar o Hino Nacional durante a posse de Joe Biden como 46º presidente dos EUA, no Capitólio, Washington, DC. 20 de janeiro de 2021. REUTERS/Jim Bourg.

Lady Gaga canta o Hino Nacional enquanto o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, observa durante o Hino Nacional durante a posse de Joe Biden como 46º Presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, em 20 de janeiro de 2021.

A cantora Lady Gaga é saudada pelo presidente eleito Joe Biden durante a posse de Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, em 20 de janeiro de 2021. A cantora Lady Gaga é saudada pelo presidente eleito Joe Biden durante a posse de Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, em 20 de janeiro de 2021.

Jennifer Lopez se apresenta durante a posse de Joe Biden como 46º Presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, em 20 de janeiro de 2021. Jennifer Lopez se apresenta durante a posse de Joe Biden como 46º Presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, em 20 de janeiro de 2021.

Joe Biden is sworn in as the 46th President of the United States on the West Front of the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 20, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque.

Amanda Gorman recita um poema durante a posse de Joe Biden como o 46º Presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, 20 de janeiro de 2021. Amanda Gorman recita um poema durante a posse de Joe Biden como o 46º Presidente dos Estados Unidos na Frente Oeste do Capitólio dos EUA em Washington, EUA, 20 de janeiro de 2021.