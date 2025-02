Kremlin vê reunião em Riad como "passo importante" em direção a acordo na Ucrânia

O Kremlin descreveu nesta quarta-feira, 19, o encontro de ontem entre representantes da Rússia e dos Estados Unidos em Riad como um "passo importante" em direção a um acordo pacífico na Ucrânia.

"Um passo muito, muito importante foi dado para criar as condições necessárias para uma solução pacífica", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, à imprensa local.

Peskov destacou a "vontade política" demonstrada por ambos os países na capital saudita, onde concordaram em criar equipes de negociação para buscar uma solução pacífica para a guerra, que completará três anos no próximo dia 24 de fevereiro.

Quanto à reação negativa da Ucrânia à reunião, o porta-voz russo admitiu que "muito depende" de qual é a postura defendida por Kiev.

"Por enquanto, vocês veem que (o presidente ucraniano Volodymyr) Zelensky faz declarações um tanto contraditórias, mas, certamente, mais cedo ou mais tarde ele formulará sua posição", considerou.

Peskov descreveu como "deplorável" o estado das relações com os EUA antes das negociações de Riad e disse que a cooperação bilateral exigiria primeiro "reanimação" e só depois "restauração".

"Este é o primeiro passo de uma estrada muito longa, obviamente. Não é possível consertar em um dia ou uma semana", declarou.

Peskov não confirmou nem descartou que o presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo dos EUA, Donald Trump, possam se encontrar antes do final deste mês, mas acrescentou que os ministérios das Relações Exteriores de ambos os países ainda têm trabalho a fazer.

Rússia e Estados Unidos concordaram na terça-feira em respeitar os interesses um do outro e normalizar as relações diplomáticas durante as negociações em Riad, mas ainda não começaram a negociar uma solução para o conflito na Ucrânia, segundo disse na terça-feira o conselheiro do Kremlin, Yuri Ushakov.

"As negociações acabaram. Não foram mal. Tivemos uma conversa muito séria sobre todas as questões que queríamos abordar", afirmou Ushakov após conversas entre a delegação russa liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Serguey Lavrov, e a delegação americana encabeçada pelo secretário de Estado, Marco Rubio.

Este foi o primeiro encontro entre um ministro das Relações Exteriores russo e um secretário de Estado americano desde o realizado em janeiro de 2022, um mês antes do início da guerra, entre Lavrov e seu então homólogo, Antony Blinken.