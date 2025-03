Kremlin diz estudar proposta de cessar-fogo enquanto ataques entre Ucrânia e Rússia seguem

A proposta de cessar-fogo de 30 dias entre Ucrânia e Rússia, mediada pelos Estados Unidos, está em análise no Kremlin. O governo russo afirmou, nesta quarta-feira, 12, que está "estudando cuidadosamente" os termos do acordo alcançado por delegações americanas e ucranianas durante uma reunião em Jeddah, na Arábia Saudita. Porém, a efetivação do cessar-fogo depende ainda da aprovação de Moscou, que, enquanto isso, continua lançando ataques contra posições ucranianas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que a Rússia está familiarizada com as declarações emitidas após a reunião, mas destacou que a Rússia só tomará uma posição oficial após ser informada de maneira formal pelos Estados Unidos. "Não descartamos a necessidade de uma conversa telefônica no mais alto nível [entre Putin e Trump]", disse Peskov.

O cessar-fogo de 30 dias acordado por Ucrânia e Estados Unidos exige o consentimento de Moscou para ser efetivado, o que ainda não ocorreu. A proposta visa estabelecer um período de calma para construir a confiança entre as partes e avançar para um acordo mais duradouro. Os termos incluem, entre outros pontos, o aumento do apoio à segurança da Ucrânia, com um pacote de quase US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões) em assistência de segurança, além da retomada do compartilhamento de inteligência e a exploração de recursos minerais da Ucrânia.

Ataques recíprocos aumentam a incerteza sobre a paz

Forças russas intensificaram os ataques na Ucrânia durante a madrugada desta quarta-feira, 12, com bombardeios em Kryvyi Rih e na região de Dnipro. A capital, Kiev, também foi alvo de um ataque aéreo, que foi repelido pelas defesas ucranianas.

As defesas aéreas russas derrubaram 21 drones ucranianos na noite anterior, atingindo três regiões do país e a península da Crimeia, conforme relatou o Ministério da Defesa da Rússia em seu canal no Telegram.

No dia anterior, a Ucrânia havia lançado o maior ataque com drones de toda a guerra, resultando na morte de três pessoas e deixando quase vinte civis feridos. O Ministério da Defesa russo informou que, além dos 21 drones derrubados, suas defesas aéreas também interceptaram 343 drones ucranianos no total, sendo 91 próximos a Moscou.

Este ataque massivo ocorreu poucas horas antes da primeira rodada de negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos em Jeddah, na Arábia Saudita.

*Com O Globo e EFE.