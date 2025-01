Kremlin afirma que Trump ‘gosta de sanções’ como forma de fazer política

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira, 23, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "gosta" de sanções econômicas como método político, depois de ameaçar a Rússia com mais punições do tipo caso se recuse a acabar com a guerra na Ucrânia.

"Ele gosta desses métodos. Pelo menos gostava deles durante seu primeiro mandato presidencial", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, durante sua coletiva de imprensa diária por telefone.

Peskov destacou que Moscou não vê nada de novo nas últimas declarações do novo morador da Casa Branca, embora tenha acrescentado que Moscou toma nota de "toda a retórica" ​​vinda de Washington para estudar "todos os detalhes".

"Em seu primeiro mandato, Trump foi o presidente dos EUA que mais recorreu a sanções", declarou, ressaltando que o presidente russo, Vladimir Putin, está pronto para um diálogo em termos de igualdade com seu homólogo americano.

"Estamos esperando por sinais, que ainda não chegaram", comentou Peskov, que anunciou que Putin terá uma conversa telefônica internacional nesta quinta-feira, mas que não será com Trump.

O presidente dos EUA alertou ontem em sua rede social que, "se não chegarmos a um acordo em breve, não terei outra escolha a não ser impor altos níveis de impostos, tarifas e sanções a qualquer produto que a Rússia venda aos Estados Unidos, bem como a outros países que estão participando".

Embora Trump não tenha especificado quais países podem ser sancionados, China, Irã e Coreia do Norte — que já estão sujeitos a restrições comerciais pelos EUA — são os que mais têm apoiado a Rússia com remessas de equipamentos militares ou apoio diplomático em organismos internacionais.

"Parem com isso agora e acabem com essa guerra ridícula. Só vai piorar!", advertiu Trump.

Apesar da ameaça de tarifas contra a Rússia, o comércio entre os dois países se viu severamente limitado desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022.

De acordo com os últimos dados disponíveis do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), o comércio de bens e serviços entre os Estados Unidos e a Rússia em 2022 atingiu um total estimado de US$ 20,2 bilhões.

Enquanto isso, de acordo com a imprensa russa, os EUA importaram US$ 2,9 bilhões em produtos russos nos primeiros 11 meses de 2024, em comparação com quase US$ 30 bilhões em 2021.

Os EUA suspenderam as importações de petróleo, aço e ferro, enquanto continuam importando urânio para suas usinas nucleares e fertilizantes.

Desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, os Estados Unidos impuseram inúmeras sanções contra a Rússia, incluindo restrições ao setor petrolífero e aos principais bancos russos, com o objetivo de isolar Moscou do sistema financeiro internacional baseado no dólar.