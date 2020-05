Kim reaparece, vacina ameaçada, nova Guerra Fria: tudo para ler no domingo

A pandemia do novo coronavírus está prejudicando as relações entre Estados Unidos e China, o que poderia causar uma “nova Guerra Fria”, alertou o governo da China neste domingo (24). Segundo o ministro das relações exteriores chinês, Wang Yi, o governo americano aproveita “todas as oportunidades para atacar e difamar a China”.

Coronavírus

Com mais de 5,3 milhões de infectados em todo o mundo, a América Latina se tornou o novo epicentro mundial da Covid-19, segundo a OMS. E o Brasil preocupa: ontem o número de casos confirmados chegou a 347.398, com mais de 16.508 testes positivos em um dia. E já foram mais de 22 mil mortes.

E uma promissora vacina pode estar ameaçada. O professor Adrian Hill, pesquisador da Universidade Oxford, disse em uma entrevista que ela tem apenas 50% de chances de sucesso. Além de tentar amenizar as altas expectativas sobre sua pesquisa, ele revelou um contratempo curioso que pode inviabilizar o prazo de distribuição das vacinas: a redução no ritmo de contágio comunitário no Reino Unido.

Coreia do Norte

Ele está vivo e fez sua primeira aparição pública em quase três semanas neste domingo: Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte, presidiu reunião sobre novas medidas para fortalecer a “dissuasão nuclear” do país. No mês passado, o mundo especulava sobre sobre a possível morte de Kim.

Templos, igrejas e manifestações

O domingo também marca a celebração do Eid al-Fitr, uma das datas mais importantes do calendário muçulmano e que marca o fim do mês de jejum do Ramadã. O dia seria de orações na mesquita e visitas a familiares, porém diversos países proibiram orações coletivas por causa da pandemia.

Em Jerusalém, o Santo Sepulcro abre novamente suas portas após dois meses fechado. Segundo a tradição cristã, o Santo Sepulcro é o lugar onde Jesus foi crucificado e enterrado. O local foi fechado logo antes das comemorações de Páscoa.

E após meses sem novas manifestações, Hong Kong teve hoje novos conflitos e cenas de violência entre manifestantes e a polícia chinesa. Em resposta à repressão policial, alguns manifestantes dispararam projéteis contra as forças da lei, ergueram barricadas improvisadas e usaram guarda-chuvas para se proteger do gás lacrimogêneo e canhões de água.

Com informações de agências.