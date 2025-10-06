Kim Jong-un visita novo navio de guerra e promete 'castigar provocações do inimigo'

O líder norte-coreano Kim Jong-un visitou um dos navios de guerra do país e afirmou que o destróier de 5.000 toneladas deve “castigar as provocações do inimigo”, informou a mídia estatal nesta segunda-feira.

O navio Choe Hyon é um dos dois contratorpedeiros do arsenal norte-coreano, lançados este ano como parte da campanha de Kim para fortalecer o poder naval do país. O navio de guerra “é uma clara demonstração do desenvolvimento das forças armadas” norte-coreanas, declarou Kim durante a visita no domingo, segundo a agência de notícias KCNA.

“A tremenda capacidade de nossa marinha deve ser exercida no vasto oceano para dissuadir plenamente ou contrabalançar e castigar as provocações do inimigo contra a soberania do Estado”, acrescentou o líder norte-coreano.

O Exército sul-coreano acredita que o Choe Hyon pode ter sido desenvolvido com ajuda russa, provavelmente em troca do envio de milhares de soldados norte-coreanos para apoiar a guerra de Moscou na Ucrânia.