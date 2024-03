Kim Jong-un supervisiona teste foguetes durante visita de secretário de Estado dos EUA à Coreia

O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou uma série de exercícios de disparo de unidades de artilharia no oeste do país, informou a agência de notícias estatal KCNA na terça-feira (noite de segunda-feira no Brasil). A ação coincide com a visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, à Coreia do Sul e ocorreu depois que os dois países concluíram um de seus maiores exercícios de treinamento militar conjunto. Na véspera, Pyongyang disparou vários mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão.

As manobras de terça-feira incluíram "lançadores múltiplos de foguetes grandes" e que os soldados, quando a ordem foi dada, "dispararam simultaneamente a arma de aniquilação".

As novas manobras de artilharia norte-coreanas foram anunciadas um dia depois que Seul divulgou que o Norte havia disparado três mísseis balísticos de curto alcance, que, segundo analistas, foram lançados para chamar a atenção durante a visita de Blinken a Seul. Os artefatos voaram cerca de 300 quilômetros antes de cair no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

"Projéteis maciços de lançadores múltiplos de foguetes supergrandes, que foram disparados como lava de canos de armas, voaram contra o alvo com o fogo de aniquilação do inimigo", disse a KCNA.

Blinken, que aterrissou na Coreia do Sul na tarde de domingo, está participando da terceira Cúpula pela Democracia e se reuniu com o presidente Yoon Suk Yeol em Seul na segunda-feira. Ele também se encontrará com seu colega sul-coreano à margem do evento, para discussões que provavelmente serão dominadas pelos esforços dos aliados para combater as ameaças do Norte com armas nucleares.

Washington e Seul concluíram um de seus principais exercícios anuais de treinamento militar conjunto na semana passada, o que provocou reações iradas e exercícios de fogo real por parte de Pyongyang, que possui armas nucleares e condena todos esses exercícios como ensaios para invasão.

'Pagará alto preço'

Os lançamentos de segunda-feira ocorreram poucos dias após o término dos exercícios anuais Freedom Shield de Seul e Washington, que este ano envolveram o dobro do número de tropas.

Pyongyang alertou este mês que Seul e Washington pagariam um "preço alto" pelos exercícios e, mais tarde, anunciou que o líder norte-coreano havia guiado uma unidade de artilharia que, segundo ele, era capaz de atingir a capital sul-coreana.

Análise: Mudança de posição da Coreia do Norte em relação a Seul indica que Kim Jong-un decidiu ir à guerra

A Coreia do Norte normalmente realiza lançamentos de mísseis "como uma retribuição" após os exercícios conjuntos entre os EUA e a Coreia do Sul, disse à AFP Han Kwon-hee, da Associação Coreana de Estudos da Indústria de Defesa.

A presença do Blinken só aumenta sua motivação, disse ele, pois "significa mais atenção de Washington e aumenta a pressão sobre a anfitriã Seul". Depois de Seul, Blinken segue para as Filipinas.