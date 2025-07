Kim Jong-un reafirma 'apoio incondicional' à Rússia na guerra contra a Ucrânia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reiterou seu apoio irrestrito às ações da Rússia na guerra contra a Ucrânia durante uma reunião com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, divulgou a mídia oficial do governo norte-coreano.

O encontro aconteceu no sábado, um dia após Lavrov chegar à Coreia do Norte para dar continuidade às negociações estratégicas entre os dois países, conforme relatado pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

Em suas conversas, Kim e Lavrov discutiram a implementação dos acordos firmados durante a visita de Kim a Moscou no ano passado, e também abordaram maneiras de aprofundar ainda mais a colaboração entre os dois países, conforme detalhado pela KCNA.

Kim afirmou que a Coreia do Norte está comprometida em apoiar sem condições todas as ações tomadas pela Rússia para enfrentar as questões fundamentais da crise ucraniana, em linha com o tratado de defesa mútua entre os dois países. A KCNA ressaltou que o líder norte-coreano reiterou sua disposição de continuar incentivando a Rússia neste contexto.