Kim Jong-un promete construir milhares de casas após passagem de tufão

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prometeu ajudar na recuperação das áreas atingidas por um tufão e construir pelo menos 25.000 casas nos próximos cinco anos, informou a mídia estatal na quarta-feira (horário local).

Ao visitar uma das regiões mais afetadas da Coreia do Norte, Kim expressou pesar pelas casas onde pessoas moravam há mais de 50 anos, e pediu aos militares que lancem um projeto de construção mais ambicioso, segundo a KCNA.

A visita aconteceu depois que Kim pareceu derramar lágrimas no fim de semana ao agradecer aos cidadãos pelos sacrifícios, na demonstração mais notável de como ele está apostando na sua personalidade de “homem do povo” para enfrentar a crise cada vez mais profunda no país.

Os militares alcançaram um nível de construção de 60% para pelo menos 2.300 casas na área de Komdok, na província de South Hamgyong, a nordeste da capital Pyongyang, informou a mídia estatal.

Kim disse que agora novas casas são construídas apenas quando as antigas forem destruídas por desastres naturais, e pediu uma “revolução” nos planos de edificação, começando com a construção de 25.000 casas durante o projeto de cinco anos, previsto para ser revelado em janeiro.

Na semana passada, Kim pediu a seu país para embarcar em uma “batalha de velocidade” de 80 dias para atingir metas econômicas antes de um congresso em janeiro para decidir o novo plano de cinco anos.

A Coreia do Norte teve um ano difícil por causa do impacto das medidas anticoronavírus, de sanções internacionais e vários tufões que atingiram o país.