Kim Jong Un pede a soldados da Coreia do Norte que se preparem 'para uma guerra real'

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, instou seus soldados a estarem prontos "para uma guerra real", enquanto assistia a uma competição de tiro de unidades de artilharia, conforme informou a imprensa estatal. A declaração de Kim ocorre em um momento tenso, após o envio de soldados e armamentos pela Coreia do Norte para apoiar a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia, que já dura mais de três anos.

O apoio militar da Coreia do Norte à Rússia

Em vídeos divulgados pela estatal Televisão Central da Coreia nesta quinta-feira (24), é possível ver as unidades de artilharia norte-coreanas disparando projéteis contra o mar. Kim foi filmado observando a competição com binóculos de um posto de observação, acompanhado por dois oficiais militares. Embora o local da competição não tenha sido revelado, a imagem transmite uma sensação de comando e preparação.

Além disso, Kim instou seus soldados a estarem "prontos para uma guerra real" a "qualquer momento", destacando a necessidade de destruir o inimigo em cada batalha. A mensagem reflete um aumento na agressividade das declarações de Pyongyang em relação à segurança internacional.

O papel da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia

Agências de inteligência da Coreia do Sul e do Ocidente reportaram que, no ano passado, a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados à região russa de Kursk, além de projéteis de artilharia, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance. A assistência militar de Pyongyang à Rússia foi um reflexo do acordo militar firmado entre os dois países, que inclui cláusulas de defesa mútua. O acordo foi assinado durante uma rara visita do presidente russo, Vladimir Putin, a Pyongyang.

Além disso, cerca de 600 soldados norte-coreanos morreram e milhares ficaram feridos enquanto lutavam pela Rússia, conforme fontes sul-coreanas. O apoio militar de Kim à Rússia tem gerado tensões internacionais, com a Coreia do Norte e a Rússia enfrentando duras sanções globais.

O fortalecimento dos laços entre Coreia do Norte e Rússia

Kim Jong Un reafirmou seu total apoio à Rússia em 13 de julho, durante uma entrevista com o chanceler russo, Serguei Lavrov, em Wonsan, no leste da Coreia do Norte. Essa conversa reafirma os laços cada vez mais estreitos entre os dois países, que têm se apoiado mutuamente, especialmente em um contexto de sanções internacionais e pressões econômicas.

Repercussões globais e possíveis implicações

O fortalecimento da aliança entre a Coreia do Norte e a Rússia pode alterar significativamente o equilíbrio de poder na região, particularmente em relação às tensões com o Ocidente. A postura militar agressiva de Kim, somada ao seu apoio explícito à Rússia, pode ter repercussões internacionais, intensificando o isolamento diplomático da Coreia do Norte.

O apoio da Coreia do Norte à Rússia tem gerado reações adversas de várias potências globais, que criticam o envolvimento de Pyongyang no conflito.