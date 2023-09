Kim Jong Un inspeciona armas e sistema de mísseis hipersônicos com ministro de Defesa da Rússia

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, se reuniu neste sábado com o ministro da defesa russo em Vladivostok, onde inspecionou armas de última geração, incluindo um sistema de mísseis hipersônicos, na última etapa de uma rara visita fora de seu país.

Ao chegar a Vladivostok, uma cidade portuária do Pacífico perto das fronteiras da China e da Coreia do Norte, Kim foi recebido pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e por uma guarda de honra.

Shoigu e Kim foram vistos sorrindo enquanto inspecionavam alguns dos bombardeiros nucleares mais avançados da Rússia em um campo de aviação antes de embarcarem em um navio de guerra, mostrou um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa russo.

A extensa viagem de Kim à região do Extremo Oriente da Rússia, que começou na terça-feira, se concentrou extensivamente em assuntos militares, como evidenciado pela sua própria comitiva dominada por oficiais, uma troca simbólica de rifles com o presidente Vladimir Putin e uma visita a uma fábrica de caças em Komsomolsk. -on-Amur.

Aliados

Aliados históricos, a Rússia e o Norte estão ambos sob uma série de sanções globais – Moscou pelo seu ataque à Ucrânia, Pyongyang pelos seus testes nucleares.

A primeira visita oficial de Kim ao exterior desde a pandemia do coronavírus alimentou temores ocidentais de que Moscou e Pyongyang desafiarão as sanções e fecharão um acordo de armas.

Acredita-se que Moscou esteja interessado em comprar munições norte-coreanas para continuar a combater na Ucrânia, enquanto Pyongyang quer a ajuda da Rússia para desenvolver o seu programa de mísseis internacionalmente condenado.

O Kremlin disse que nenhum acordo foi ou será assinado. Depois de se encontrar com Kim na quarta-feira no cosmódromo de Vostochny, a cerca de 8 mil quilômetros de Moscou, Putin falou da perspectiva de uma maior cooperação com a Coreia do Norte e das "possibilidades" de laços militares.

No aeródromo de Knevichi, em Vladivostok, no sábado, Kim viu bombardeiros estratégicos Тu-160, Tu-95MS e Тu-22М3.

“Essas aeronaves formam o componente aéreo das forças nucleares estratégicas da Rússia”, afirmou o Ministério da Defesa em comunicado.

De acordo com imagens divulgadas por Moscou, Kim foi mostrado ouvindo atentamente os altos representantes das forças armadas russas e inspecionando a aeronave.

As autoridades russas também mostraram ao recluso líder uma série de caças, bem como um sistema de mísseis Kinzhal hipersônico lançado do ar.

Kim e Shoigu embarcaram então no Marshal Shaposhnikov, um contratorpedeiro anti-submarino, onde o chefe da marinha russa, almirante Nikolai Yevmenov, explicou as características do navio de guerra e as armas que transporta.

Esperava-se também que Kim visitasse a Universidade Federal do Extremo Oriente, bem como os laboratórios de biologia marinha da Academia Russa de Ciências em Vladivostok.

As faculdades no Extremo Oriente da Rússia têm historicamente aceitado estudantes norte-coreanos