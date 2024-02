Kim Jong-Un diz que tem direito legal de destruir a Coreia do Sul

Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte, disse que tem o direito legal de aniquilar a Coreia do Sul, segundo informações da agência oficial de notícias norte-coreana KCNA nesta sexta-feira, 9. A declaração foi dada durante a comemoração de fundação do exército do país.

Kim Jong-Un ainda afirmou que as "marionetes" da Coreia do Sul haviam rejeitado os esforços de cooperação de Pyongyang. Um dia antes, o parlamento da Coreia do Norte aboliu leis de cooperação econômica com a Coreia do Sul.

Segundo o ditador, a Coreia do Sul é o "inimigo principal" do país, e com base nesse status legal, "ela pode ser atacada e destruída a qualquer momento", de acordo com a KCNA.

Desde o início do ano, o regime de Kim intensificou uma campanha de pressão contra a Coreia do Sul com movimentos que incluíram testes de mísseis de cruzeiro, retórica ameaçadora em relação a Seul e a derrubada de um monumento em Pyongyang que simbolizava as esperanças de unificação.

Kim também não tem demonstrado interesse em voltar às estagnadas negociações de desnuclearização, e lançou uma série de novas armas projetadas pelo seu governo. O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou que uma tentativa de ataque nuclear significa o fim de seu regime na Coreia do Norte.