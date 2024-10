Kamala x Trump: como estão as pesquisas a 6 dias da eleição nos EUA?

A disputa pela Presidência dos Estados Unidos segue acirrada: a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump estão em situação de empate técnico, mostram as pesquisas mais recentes, mesmo faltando apenas seis dias para o dia da eleição.

Segundo o agregador de pesquisas 538, Kamala tem 48,1% dos votos e Trump, 46,7%, ao considerar os eleitores do país todo. Essa diferença, ao redor de 2%, tem se mantido desde o começo de agosto, quando a democrata assumiu a candidatura, mas tem encolhido nas últimas semanas. Atualmente, está em 1,4%, o menor valor desde agosto.

Na comparação com a semana passada, Kamala teve ligeiros avanços na Carolina do Norte e em Michigan, mas perdeu força em Wisconsin. As oscilações ocorreram dentro da margem de erro.

Entre os estados decisivos, Trump está com vantagem no Arizona, Carolina do Norte, Georgia e Pensilvânia. Já Kamala vai melhor em Michigan, Nevada e Wisconsin. Veja a seguir os dados completos:

Como estão as pesquisas nos EUA?

Dados em 30 de outubro, agregados pelo site 538.

Total nacional

Kamala - 48,1%

Trump - 46,7%

Arizona

Trump - 48,8%

Kamala - 46,6%

Nevada

Kamala - 47,6%

Trump - 47,5%

Geórgia

Trump - 48,8%

Kamala - 47%

Carolina do Norte

Trump - 48,3%

Kamala - 47,2%

Michigan

Kamala - 48%

Trump - 47,1%

Pensilvânia

Trump - 48%

Kamala - 47,6%

Wisconsin

Kamala -48,2%

Trump - 47,4%

Pesquisas exclusivas da EXAME

A EXAME divulga pesquisas próprias nos estados-chave ao longo desta semana, feitas pelo instituto Ideia. Até agora, os dados mostraram Trump à frente em três estados, Arizona, Nevada e Geórgia. Os levantamentos sobre os demais estados sairão nos próximos dias. Veja os principais números:

Como estão as projeções para a eleição dos EUA?

Nas últimas semanas, Trump passou à frente de Kamala na projeção de resultados feita pelo site 538, e estaria com mais chances de se eleger como próximo presidente do país.

Na quarta, 30, o republicano tinha 52 chances em 100 de ser eleito presidente, segundo o FiveThirtyEight.

Já na projeção da Economist, os dois candidatos aparecem com 50 chances em 100 cada um.

Na semana passada, Trump estava com mais chances do que Kamala, mas a democrata teve ligeiras melhoras nas pesquisas em estados como Michigan, o que aumentou suas chances, segundo a revista.

Enquanto as pesquisas apontam a preferência dos eleitores nos dias em que são feitas, as projeções buscam outros dados, além das pesquisas, para tentar prever o resultado. Cada uma delas tem critérios prontos, que geralmente não são relevados por completo.

