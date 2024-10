Kamala lança anúncio para porto-riquenhos após insultos em comício de Trump

A campanha da vice-presidente dos Estados Unidos e candidata pelo Partido Democrata à Casa Branca, Kamala Harris, lançou nesta segunda-feira um anúncio dirigido aos eleitores de Porto Rico depois dos insultos contra o território não incorporado do país durante um comício de seu rival, o ex-presidente e candidato pelo Partido Republicano, Donald Trump, no Madison Square Garden.

Em um comício lotado de Trump em Nova York no domingo, o apresentador e comediante Tony Hinchcliffe chamou Porto Rico de “ilha flutuante de lixo no meio do oceano”.

A própria campanha de Trump se dissociou hoje de Hinchcliffe, depois que a ofensa já havia se tornado viral.

No novo anúncio dirigido aos porto-riquenhos, as palavras de Hinchcliffe são reproduzidas com imagens sobrepostas do território após a passagem do devastador furacão Maria em 2017, um desastre que ocorreu com Trump na Casa Branca.

“Nunca vou me esquecer do que Donald Trump fez. Ele deixou o território e não ofereceu nada além de rolos de papel e ofensas”, disse Kamala, em relação às imagens polêmicas do ex-presidente jogando esses suprimentos para os porto-riquenhos desesperados.

“Os porto-riquenhos merecem algo melhor. Como presidente, sempre lutarei por vocês e suas famílias”, acrescentou Kamala.

O anúncio será veiculado em todos os principais estados, com ênfase nos códigos postais de maioria latina, informou a campanha da vice-presidente americana.

Artistas como Jennifer Lopez, Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny e Rene Perez (Residente) reagiram aos comentários do comício de domingo, que incluíram outros insultos racistas contra os latinos, pedindo o voto para a democrata na eleição de 5 de novembro.

O sistema eleitoral dos EUA não permite que os habitantes de territórios participem das eleições presidenciais, mas milhões de porto-riquenhos que vivem em um dos 50 estados dos EUA podem votar.

Cerca de meio milhão de porto-riquenhos vivem na Pensilvânia e seu voto pode ser decisivo para a vitória no estado, que é considerado fundamental para vencer as eleições.

A luta pelo voto latino se tornou uma das principais disputas nessas eleições presidenciais.