Kamala e Trump estão empatados, mas democrata lidera na Pensilvânia, diz pesquisa

Kamala Harris e Donald Trump estão empatados nas intenções de voto, com 47% para cada um, diz uma pesquisa feito pelos jornais The New York Times e Philadelphia Inquirer e pelo Siena College, divulgada nesta quinta-feira, 19.

O estudo também aponta que Kamala tem vantagem na Pensilvânia. Ela tem 50% das intenções no estado, ante 46% de Trump. A Pensilvânia é um dos estados mais importantes para definir a disputa eleitoral de 2024: quem vencer ali amplia em muito a chance de uma vitória nacional.

O estudo foi feito entre os dias 11 e 16 de setembro, com 2.437 pessoas. Assim, a maioria das entrevistas foi feita antes do suposto atentado contra Trump, no domingo, 15, que ainda está sendo investigado.

A pesquisa perguntou ainda sobre o desempenho dos candidatos no debate de 10 de setembro. Para 67%, Kamala foi bem no programa, e 40% disseram que Trump foi bem. As duas perguntas foram feitas de modo separado.

Na média das últimas pesquisas, Kamala lidera com 48,3%, contra 45,5% de Trump, de acordo com dados do agregador 538.