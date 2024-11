Kamala cancela discurso após vantagem de Trump nas eleições; resultado ainda não está definido Mesmo sem confirmação oficial, o republicano está na frente após conquistar maioria dos votos em estados-chaves

US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris speaks during a campaign rally on the Benjamin Franklin Parkway in Philadelphia, Pennsylvania on November 4, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) (ANGELA WEISS/AFP)