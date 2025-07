Justiça argentina intima Kirchner e oito condenados por corrupção a pagar mais de R$ 3 bilhões

Um tribunal argentino condenou a ex-presidente Cristina Kirchner e outros oito condenados por corrupção a pagarem, de forma conjunta, um valor equivalente a mais de R$ 3 bilhões, de acordo com uma decisão judicial revelada pela imprensa local.

Kirchner foi condenada a seis anos de prisão, além de ser impedida de ocupar cargos públicos, por administração fraudulenta em obras viárias durante seu mandato. Desde junho, após confirmação da sentença pela Corte Suprema do país, ela cumpre a pena em prisão domiciliar.

De acordo com uma análise feita por peritos judiciais sobre o “dano causado ao erário público”, o tribunal determinou que Kirchner e os demais condenados no caso paguem o total de 684,9 bilhões de pesos argentinos, equivalente a cerca de R$ 3 bilhões, de acordo com a cotação do dia 15 de julho.

A decisão não especifica quanto cada um dos citados terá que pagar. Além da ex-presidente, foram condenados no caso o empresário Lázaro Báez e os ex-funcionários José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi e José Santibáñez, todos com penas entre três anos e meio e seis anos de prisão.

Segundo os juízes Jorge Gorini, presidente do tribunal, e seu colega Rodrigo Gimenez Uriburu, a quantia “deverá ser depositada em conta determinada pelo tribunal no prazo de dez dias úteis”, um prazo que, devido ao recesso no Judiciário argentino, termina no dia 13 de agosto. Caso contrário, a Justiça determinará o arresto de valores em dinheiro e bens dos condenados.

Em sua última declaração ao Escritório Anticorrupção, em 2023, Cristina Kirchner declarou um patrimônio de cerca de 250 milhões de pesos, equivalente a R$ 1,1 milhão. De acordo com a imprensa argentina, ela também tinha várias propriedades imobiliárias, que cedeu a seus filhos há alguns anos.