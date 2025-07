Justiça argentina autoriza Lula a visitar Cristina Kirchner nesta quinta

A Justiça da Argentina autorizou nesta quarta-feira, 2, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visite a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que atualmente cumpre prisão domiciliar, durante a viagem oficial a Buenos Aires para a cúpula do Mercosul.

A visita do presidente brasileiro à aliada política no país vizinho é motivo de divisão dentro do governo.

Cristina cumpre uma pena de seis anos de prisão por um caso de corrupção, e entre as regras para o cumprimento de penas estabelecidas pela Justiça está a de que a ex-presidente deve pedir autorização para receber visitas extraordinárias e justificar os motivos para as mesmas. O pedido para receber a visita do presidente brasileiro foi protocolado pelo advogado da ex-presidente.

Cristina contesta na justiça as normas impostas, bem como da obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica para monitorá-la e impedi-la de sair de casa.

Os promotores envolvidos na condenação da ex-presidente, Diego Luciani e Sergio Mola, recorreram da ordem de prisão domiciliar ao Tribunal de Cassação e solicitaram a prisão em uma instalação do sistema penal. Tudo será resolvido após uma audiência a ser realizada em 7 de julho.