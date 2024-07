Juíza rejeita processo criminal contra Trump no caso de documentos secretos retirados da Casa Branca

A juíza da Flórida Aileen Cannon rejeitou nesta segunda-feira, 15, o processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump no caso dos documentos confidenciais retirados da Casa Branca. Na decisão, a juíza afirmou que a nomeação do promotor especial Jack Smith violava a Constituição.

"No fim, parece que o crescente conforto do Executivo em nomear consultores especiais "regulatórios" na era mais recente seguiu um padrão ad hoc com pouco escrutínio judicial", escreveu Cannon.

