Juíza bloqueia temporariamente proibição de Trump a estudantes internacionais em Harvard

Uma juíza federal suspendeu a mais recente tentativa do presidente Donald Trump de impedir que estudantes internacionais sejam aceitos na Universidade Harvard. As informações são da CNN.

A ordem de restrição temporária, emitida na quinta-feira, 6, pela juíza distrital dos EUA Allison Burroughs, ocorre horas depois que a universidade pediu à Justiça que interviesse, em caráter de urgência, para bloquear a proclamação que Trump assinara no dia anterior, e que suspendia vistos internacionais para novos alunos na universidade mais antiga e rica do país.

Os estudantes estrangeiros representam cerca de um quarto do corpo discente da escola.

Audiência marcada para junho

Burroughs, que foi nomeada pelo ex-presidente Barack Obama, marcou uma audiência para meados de junho para ouvir argumentos sobre se ela deveria bloquear a proclamação de Trump indefinidamente.

O pedido de Harvard para bloquear a proibição de Trump alterou um processo existente sobre a decisão do governo de encerrar a capacidade de Harvard de matricular estudantes internacionais, o que inicialmente levou a Justiça a impedir o governo de revogar o programa de visto de estudante de Harvard.

Argumentos da universidade

Na ação, a universidade alega que a proclamação de Trump violou a Primeira Emenda constitucional, ao bloquear temporariamente a entrada de quase todos os novos estudantes internacionais de Harvard, mesmo com vistos que a maioria usa para estudar em universidades dos EUA ou participar de programas de intercâmbio acadêmico.

A proclamação de Trump instruiu o secretário de Estado a "considerar a revogação dos vistos - conhecidos como vistos F, M e J - para os atuais estudantes de Harvard que atendem aos critérios da proclamação", disse a Casa Branca em um comunicado.

"Com um golpe de caneta, o secretário e o presidente procuraram apagar um quarto do corpo discente de Harvard, estudantes internacionais que contribuem significativamente para a Universidade e sua missão e o país", diz a queixa judicial.

Retaliação do governo contra Harvard

Harvard refutou, ainda, na ação, segundo a CNN, as alegações da Casa Branca de que a proclamação é uma tentativa de "salvaguardar a segurança nacional" e disse que representa, na verdade, "uma vingança do governo contra Harvard".

"Isso aumenta e intensifica a campanha de retaliação em violação da Primeira Emenda", diz o processo. “… Assim como a revogação inconstitucionalmente se intromete na liberdade acadêmica, a proclamação também se intromete inconstitucionalmente".

Queixa inicial apresentada por Harvard

A queixa inicial de Harvard contra os esforços do governo Trump para restringir estudantes estrangeiros, apresentada em 23 de maio, argumentou que a revogação de sua certificação no Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio pelo Departamento de Segurança Interna foi uma "retaliação clara" por sua recusa às demandas políticas ideologicamente enraizadas do governo.