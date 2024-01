Juíza anula 'maior pagamento da História', de quase R$ 277 bilhões, feito pela Tesla a Elon Musk

Uma juíza do estado americano de Delaware anulou um acordo de 2018 fechado entre a Tesla e o seu dono, Elon Musk, pelo pagamento de US$ 55,8 bilhões (equivalente a R$ 277 bilhões, na cotação atual). A determinação judicial respondeu ao questionamento de um acionista da empresa de carros elétricos, que criticou o alto valor do repasse.

Com uma fortuna avaliada em US$ 204,5 bilhões (R$ 1,013 trilhão), Elon Musk, de 52 anos, coleciona polêmicas, desde fumar maconha no podcast do comentarista Roe Rogan, em 2018, até responder seus desafetos usando o emoji de cocô. Mas de onde vem tanto dinheiro? Saiba a origem da fortuna do bilionário, que já chegou a ser o homem mais rico do mundo.

Assim como muitos outros magnatas, Musk não começou seu império do nada. Seu pai, Errol Musk, era um conhecido minerador de esmeraldas na África do Sul. Musk é de uma família de classe alta de Pretória, e enriqueceu, inicialmente, graças ao pai. Mais tarde, em 1999, ele fundou o banco digital “X.com”, que depois se fundiu com o Confinity de Peter Thiel para se tornar o PayPal.

Ele é cofundador de seis empresas, incluindo a fabricante de carros elétricos Tesla, a empresa de satélites e lançamentos espaciais SpaceX e a startup de túneis Boring Company. Além disso, possui cerca de 21% da Tesla entre ações e opções, mas prometeu mais da metade de suas ações como garantia para empréstimos pessoais de até US$ 3,5 bilhões.

Em 2017, fundou a startup Neuralink. Nesta semana, a empresa realizou seu primeiro implante cerebral em um ser humano. Ela está tentando construir uma interface cérebro-computador que ajudaria pessoas com lesões traumáticas a operar celulares e computadores usando apenas seus pensamentos. Para fazer isso, a empresa trabalha na implantação de eletrodos no cérebro das pessoas.

O primeiro produto oficial da empresa se chama "Telepatia" e vai permitir a conexão do cérebro com celulares e computadores. Segundo o empresário, os primeiros usuários serão pessoas com deficiêcia que perderam o uso dos dedos.

O conselho do Twitter concordou em vender a empresa para Musk por US$ 44 bilhões em abril de 2022, depois que ele divulgou uma participação de 9,1% e ameaçou uma aquisição hostil. O negócio foi fechado em outubro de 2022, depois que Musk tentou voltar atrás e o Twitter o processou. Musk possui cerca de 74% da empresa, que agora se chama X.

Hoje, o X vale menos de um terço do preço que Musk pagou pelo antigo Twitter, informou o site Axios, citando informações divulgadas pela Fidelity. A empresa de investimentos, que ajudou Musk a concluir a compra de US$ 44 bilhões, reduziu em mais 11% o valor de sua participação na X no fim de novembro, disse o Axios, citando a última atualização do portfólio do Blue Chip Growth Fund da Fidelity.

Em 2023, ele liderou o ranking de quem mais ganhou dinheiro: sua fortuna pessoal aumentou em US$ 95,4 bilhões neste ano.

No final deste ano, a SpaceX iniciou discussões sobre a venda das chamadas insider shares a um preço que avalia a empresa em US$ 175 bilhões ou mais, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Hoje, a companhia tem capital fechado, ou seja, não tem ações negociadas em Bolsa. Insider shares são as ações detidas pelos acionistas antes de uma operação de venda de participações acionárias.

Em 2024, Musk começou como homem mais rico do mundo, mas, nesta semana, perdeu o posto para o empresário francês Bernard Arnault, líder bilionário da LVMH, empresa global de artigos de luxo que inclui marcas como Dior e Louis Vuitton. Com isso, Arnault , de 74 anos, superou a fortuna Musk, que enfrentou uma queda de 26,5% no mercado de ações em relação a sua empresa Tesla em neste mês, resultando na perda de mais de US$ 18 bilhões.

Outros negócios de Elon Musk

O primeiro negócio de Musk foi a Zip2, empresa de software web que fundou com seu irmão Kimbal e com o sócio Greg Kouri. Companhia foi vendida em 1999 por US$ 305 milhões para a Compaq Computer.

Musk co-fundou a X.com em 1999, empresa de pagamento de serviços financeiros on-line e de e-mail. O negócio se fundiu com a Confinity, uma instituição de operações financeiras. Fusão entre as duas companhias deu origem ao Paypal, depois vendido para o Ebay por US$ 1,5 bilhão em 2002.

Ele fundou a Space Exploration Technologies Corp. em maio de 2002 depois de acumular uma fortuna de cerca de US$ 100 milhões ao vender seus empreendimentos

Outra start-up de Musk é a Boring Company, empresa de infraestrutura que tem o objetivo de melhorar a mobilidade nas cidades a partir da construição de redes de transporte em túneis subterrâneos profundos.