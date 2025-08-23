Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Juiz federal impede Trump de cortar fundos de 34 'cidades-santuário' nos EUA

Com a nova resolução, cidades como Boston, Santa Fé, Los Angeles, Portland, Chicago, Oakland, Sacramento e San Diego continuarão a ser sustentadas por fundos federais

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 09h53.

Tudo sobreDonald Trump
Saiba mais

Um juiz federal barrou na noite de sexta-feira a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de negar fundos a 34 cidades consideradas "santuários", incluindo Chicago, Los Angeles e Denver.

O magistrado William Orrick, de São Francisco, emitiu uma ordem preliminar determinando que os fundos federais não podem ser cortados dessas cidades. A decisão freou a polêmica política de Trump, que buscava afetar os distritos que não apoiaram as iniciativas de imigração do governo republicano.

Com a nova resolução, cidades como Boston, Santa Fé, Los Angeles, Portland, Chicago, Oakland, Sacramento e San Diego, além de outras, continuarão a ser sustentadas por fundos federais, já que o juiz considerou o corte "inconstitucional".

Há três meses, o Departamento de Segurança Interna (DHS) publicou uma lista de mais de 500 "jurisdições-santuário" e afirmou que cada uma delas receberia uma notificação formal de que o governo as considerava em descumprimento.

O governo de Trump usou essa pressão econômica contra as cidades que não colocavam seus governos locais a serviço das operações e dos planos do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE).

Em 2017, o juiz Orrick já havia se oposto à intenção de Trump, em seu primeiro mandato, de cortar fundos federais, garantindo que a medida, além de inconstitucional, violava "a independência de poderes".

Este é o segundo revés judicial para Trump em 24 horas, já que na quinta-feira uma juíza da Flórida ordenou o fechamento da prisão conhecida como "Alcatraz dos Jacarés" nos próximos 60 dias, acrescentando que nenhum imigrante a mais pode ser transferido para este centro.

Associações civis da Flórida alertaram na sexta-feira que persistem as "condições horríveis" para os imigrantes que permanecem nesse centro de detenção, apesar da decisão judicial.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)Tarifas

Mais de Mundo

Zelensky afirma no Dia da Bandeira que não entregará território 'ao ocupante'

China propõe normas para regular preços de plataformas de internet

IA, Reforma Tributária e busca de terras raras vão mudar a mineração no Brasil, diz estudo

Coreia do Norte diz que tropas sul-coreanas fizeram disparos de advertência perto da fronteira

Mais na Exame

Future of Money

Ethereum ainda pode ter máxima histórica? Criptomoeda se aproxima de novo recorde

Brasil

Nem bolsonarista e nem lulista: pesquisa Quaest mostra que eleitor prefere governador independente

Exame IN

O mercado está repensando a IA. Para esse investidor, nada grita mais ‘bolha’ do que a Palantir

Casual

Conheça o desenho invisível que pode transformar o modo de viver em casa