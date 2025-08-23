Juiz federal impede Trump de cortar fundos de 34 'cidades-santuário' nos EUA

Um juiz federal barrou na noite de sexta-feira a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de negar fundos a 34 cidades consideradas "santuários", incluindo Chicago, Los Angeles e Denver.

O magistrado William Orrick, de São Francisco, emitiu uma ordem preliminar determinando que os fundos federais não podem ser cortados dessas cidades. A decisão freou a polêmica política de Trump, que buscava afetar os distritos que não apoiaram as iniciativas de imigração do governo republicano.

Com a nova resolução, cidades como Boston, Santa Fé, Los Angeles, Portland, Chicago, Oakland, Sacramento e San Diego, além de outras, continuarão a ser sustentadas por fundos federais, já que o juiz considerou o corte "inconstitucional".

Há três meses, o Departamento de Segurança Interna (DHS) publicou uma lista de mais de 500 "jurisdições-santuário" e afirmou que cada uma delas receberia uma notificação formal de que o governo as considerava em descumprimento.

O governo de Trump usou essa pressão econômica contra as cidades que não colocavam seus governos locais a serviço das operações e dos planos do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE).

Em 2017, o juiz Orrick já havia se oposto à intenção de Trump, em seu primeiro mandato, de cortar fundos federais, garantindo que a medida, além de inconstitucional, violava "a independência de poderes".

Este é o segundo revés judicial para Trump em 24 horas, já que na quinta-feira uma juíza da Flórida ordenou o fechamento da prisão conhecida como "Alcatraz dos Jacarés" nos próximos 60 dias, acrescentando que nenhum imigrante a mais pode ser transferido para este centro.

Associações civis da Flórida alertaram na sexta-feira que persistem as "condições horríveis" para os imigrantes que permanecem nesse centro de detenção, apesar da decisão judicial.