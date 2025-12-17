Jornalista americano diz que Trump anunciará guerra com a Venezuela hoje à noite

O jornalista americano Tucker Carlson declarou nesta quarta-feira, 17, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode anunciar uma guerra com a Venezuela durante um discurso à nação previsto para aquela noite.

Segundo Carlson, a informação teria sido dada a membros do Congresso, que foram alertados de que uma guerra se aproxima e será formalmente anunciada pelo presidente.

O discurso, que ocorrerá às 21h (horário local, 23h de Brasília), é esperado para fazer um balanço do quase primeiro ano do governo de Trump, além de apresentar seus planos para os próximos três anos, como foi indicado pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Espera-se também que Trump aborde os esforços para reduzir o custo de vida, uma preocupação crescente entre seus eleitores, que têm criticado o foco do presidente em questões de política externa em detrimento de problemas internos.

O discurso ocorre em meio a uma crescente tensão no Caribe, onde os Estados Unidos têm mobilizado uma grande força militar, alegando a necessidade de combater o narcotráfico. Isso incluiu bombardeios contra embarcações supostamente usadas por traficantes, com um saldo de 95 mortes.

Trump, em sua conta na rede Truth Social, afirmou que a Venezuela está cercada pela "maior armada já reunida na história da América do Sul" e exigiu que o país devolva todos os "petroleiros, terras e outros ativos que roubou" dos Estados Unidos. Na última semana, os EUA confiscaram um navio petroleiro perto da costa venezuelana e, recentemente, ordenaram o bloqueio total de todos os petroleiros sancionados que entrem ou saiam da Venezuela.

O cenário está marcado por um aumento de tensões geopolíticas e militares entre os dois países, com os Estados Unidos adotando medidas agressivas contra a Venezuela no contexto do controle sobre recursos naturais, como o petróleo.

(Com informações da agência EFE)